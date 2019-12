Aktien New York Ausblick: Nahezu unverändert - Kaum Impulse

31.12.2019, 14:55 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt dürfte nahezu unverändert in den letzten Handelstag des laufenden Jahres starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag etwa eine Stunde vor Handelsstart auf 28 553 Punkte und damit etwa auf dem Niveau des Schlusskurses vom Montag. Händler rechnen mit einem dünnen Geschäft.

Die wenigen noch geöffneten europäischen Handelsplätze hatten das Jahr bereits um 14.00 MEZ abgeschlossen, wobei wichtige Börsen wie die in Frankfurt dies bereits am Montag getan hatten. Auch in Asien war an diesem Tag in Tokio zum letzten Mal in 2019 gehandelt worden, während in China und Hongkong die Geschäfte auch am Dienstag liefen.

Marktbewegende Unternehmensnachrichten lagen zunächst nicht vor. Eine halbe Stunde vor Handelsbeginn werden Daten zum Häusermarkt veröffentlicht, eine halbe Stunde danach frische Informationen zur Verbraucherstimmung.