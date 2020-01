DAX-FLASH: Eskalierender Konflikt zwischen Iran und USA bremst Kurse

03.01.2020, 07:03 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die sich zuspitzenden Spannungen zwischen dem Iran und den USA haben der am Vortag ausgeprägten Risikoneigung an den Börsen am Freitag einen Dämpfer verpasst. Nachdem der Dax am Donnerstag ein neues Hoch seit Anfang 2018 nur haarscharf verpasst hatte, indizierte der Broker IG den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Handelsstart gut ein halbes Prozent tiefer auf 13 315 Punkte. Damit verharrt der Dax aber weiter auf hohem Niveau.

Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran spitzt sich mit der Tötung einer der ranghöchsten iranischen Generäle gefährlich zu. Der Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden, Ghassem Soleimani, kam am Donnerstag bei einem US-Raketenangriff nahe dem Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad ums Leben. Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei drohte den USA daraufhin "schwere Rache" an. Der Ölpreis stieg stark auf den höchsten Stand seit Mitte September.