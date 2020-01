Konflikt zwischen den USA und dem Iran bremst DAX

Lufthansa rutscht ab

03.01.2020

Kurstafel des DAX: Eskalierende Spannungen im Iran haben der am Vortag ausgeprägten Risikoneigung an den Börsen am Freitag einen Dämpfer verpasst. (Quelle: imagebroker/imago images)

Die Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag niedriger starten. Am Donnerstag hatte er dank Spekulationen auf ein anziehendes Wachstum der Weltwirtschaft ein Prozent im Plus geschlossen.

Die sich zuspitzenden Spannungen zwischen dem Iran und den USA dürften der am Vortag ausgeprägten Risikoneigung an den Börsen am Freitag einen Dämpfer verpassen. Knapp eine Stunde vor der Eröffnung signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Dax ein Minus von 0,69 Prozent auf 13.293 Punkte. Am Donnerstag hatte das Börsenbarometer ein neues Hoch seit Anfang 2018 nur haarscharf verpasst. Für den EuroStoxx 50 zeichneten sich am Morgen Verluste in ähnlicher Größenordnung ab.

USA tötet iranische Generäle

Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat sich mit der Tötung einer der ranghöchsten iranischen Generäle gefährlich verschärft. Der Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden, Ghassem Soleimani, kam bei einem US-Raketenangriff nahe dem Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad ums Leben. Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei drohte den USA daraufhin "schwere Rache" an.

Ölpreis auf neuestem Höchststand

Der US-Ölpreis erreichte den höchsten Stand seit Mai 2019. Damit wurde sogar der Höchststand vom vergangenen September übertroffen, der nach einem schweren Angriff auf saudi-arabische Ölanlagen markiert worden war.

Laut der Strategin Helima Croft vom Analysehaus RBC könnte in diesem Jahr der Konflikt zwischen dem Iran und den USA auf irakischem Boden ausgetragen werden. Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners schrieb: "Die Eskalationsspirale ist in vollem Gang". Die entscheidende Frage sei jetzt, wie weit beide Seiten zu gehen bereit sind. "Dieser Konflikt hat das Potenzial, politisch und wirtschaftlich extreme Turbulenzen auszulösen", fuhr der Experte fort. Der drastische Anstieg des Ölpreises sei möglicherweise erst ein klitzekleiner Vorgeschmack auf das, was da noch kommen kann.

Lufthansa-Aktie sinkt wegen steigender Ölpreise

Deutsche Anleihen steigen deutlich

Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf minus 0,26 Prozent. Am Vortag hatte sie mit minus 0,16 Prozent noch den höchsten Stand seit vergangenen Mai erreicht. An anderen europäischen Anleihemärkten gaben die Renditen am Freitag ebenfalls deutlich nach.

Starke Kursbewegungen bei anderen Aktien

Einen Blick wert ist am Freitag auch Grenke . Der IT-Vermieter und Finanzdienstleister konnte sein Neugeschäft im abgelaufenen Jahr erneut steigern. Ein Händler kommentierte jedoch, das Unternehmen habe seine Marge zulasten des Wachstums verbessert. Auf Tradegate gaben die Anteilsscheine leicht nach.

Zudem könnten auch Analystenkommentare die Kurse bewegen. So empfahl die US-Bank Citigroup die Aktien von K+S zum Kauf. Analyst Thomas Wrigglesworth geht von einer moderaten Erholung der Kalipreise aus. Die K+S-Papiere stiegen auf Tradegate um knapp ein Prozent.





Schlusskurse europäischer Indizes am vorangegangenen Handelstag Stand Dax 13.385,93 Dax-Future 13.300,00 EuroStoxx50 3.793,24 EuroStoxx50-Future 3.756,00

Schlusskurse der US-Indizes am vorangegangenen Handelstag Stand Veränderung Dow Jones 28.868,80 + 1,2 Prozent Nasdaq 9.092,19 + 1,3 Prozent S&P 500 3.257,85 + 0,8 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei Kein Handel Shanghai 3.084,32 + 0,0 Prozent Hang Seng 28.462,35 - 0,3 Prozent

Lufthansa rutschen vorbörslich ans Dax-Ende

Auch einige deutsche Unternehmen haben die Auswirkungen der Lage im Iran schon zu spüren bekommen. Mit einem Minus von 1,3 Prozent sind die Aktien der Lufthansa vorbörslich das Schlusslicht im Dax. Neben den neuen Spannungen am Golf leide die Luftfahrtbranche unter der Prognose eines Passagierrückgangs 2020, sagt ein Börsianer.