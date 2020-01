Lufthansa rutscht ab

Konflikt zwischen den USA und dem Iran bremst Dax

03.01.2020, 13:39 Uhr | rtr , dpa , dpa-AFX , t-online.de

Kurstafel des DAX: Eskalierende Spannungen im Iran haben der am Vortag ausgeprägten Risikoneigung an den Börsen am Freitag einen Dämpfer verpasst. (Quelle: imagebroker/imago images)