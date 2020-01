Aktien Europa Schluss: Unbehagen wegen USA-Iran-Krise bleibt

07.01.2020, 18:06 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An Europas wichtigsten Aktienmärkten sind die Anleger am Dienstag wegen der US-iranischen Spannungen weiter auf der Hut geblieben. Im EuroStoxx 50 nahm der anfangs noch recht deutliche Optimismus im Verlauf ab, am Nachmittag rutschte der Leitindex zeitweise ins Minus. Zum Handelsende stand ein moderates Plus von 0,18 Prozent auf 3759,25 Punkten auf der Kurstafel.

Ein gefürchteter Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran sei in niemandem Interesse, aber gleichzeitig fragten sich Händler, wie die Intensität des Konflikts abgebaut werden könnte, sagte Analyst David Madden von CMC Markets UK. Ein Vergeltungsschlag als Reaktion des Iran auf die Tötung des einflussreichen iranischen Generals Ghassem Soleimani durch die USA ist bislang ausgeblieben. Beide Seiten überziehen sich nun mit gegenseitigen Warnungen und Drohungen.

In Paris beendete das französische Leitbarometer Cac 40 den Handel mit minus 0,02 Prozent nur wenig verändert auf 6012,35 Punkten. Auch der Londoner FTSE 100 schloss mit minus 0,02 Prozent auf 7573,85 Punkten.