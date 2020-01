Nach iranischen Raketenangriffen

Börse in Tokio stürzt wegen Eskalation in Nahost ab

08.01.2020, 04:25 Uhr

Kurstafel: Allein in Deutschland gibt es verschiedene Aktienindizes, die sich nach unterschiedlichen Kriterien zusammensetzen. (Quelle: adrian825/Getty Images)

In Asien haben die Börsen deutliche Verluste verzeichnet. Sowohl in Shanghai und als auch in Tokio reagieren die Händler äußerst nervös auf die iranischen Raketenangriffe auf vom US-Militär genutzte Stützpunkte im Irak.

Die Börsen fürchten die Auswirkungen der Nahost-Krise. Alle wichtigen Handelsplätze in Asien verloren deutlich. In Tokio stürzte der Nikkei-Index für 225 führende Werte in der ersten Handelsstunde um mehr als 600 Punkte unter die psychologisch wichtige Marke von 23.000 Punkten. Um 10.00 Uhr Ortszeit notierte das Börsenbarometer noch ein Minus von 568,43 Punkten beim Zwischenstand von 23 007,29 Punkten. Der Shanghai Composite Index verlor 0,7 Prozent. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans gibt 0,5 Prozent nach.

Im Gegenzug legen die Ölpreise und die Krisenwährung Gold zu. US-Leichtöl WTI verteuert sich um 4,4 Prozent auf 65,47 Dollar pro Barrel. Der Goldpreis klettert um 1,9 Prozent auf 1603,93 je Feinunze.

Am Devisenmarkt verliert der Dollar zur japanischen Währung, die als sicherer Hafen in Krisenzeiten gilt, 0,7 Prozent auf 107,67 Yen.

Die dramatisch zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Iran machen den Börsianern große Sorgen. Japan, die vor Deutschland drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, bezieht einen Großteil seines Öls aus Nahost. Die USA sind Japans wichtigster Sicherheitspartner. Zugleich aber unterhält Tokio seit langem gute Beziehungen zum Iran.