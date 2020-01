Iran-Konflikt

Dax nach Eskalation im Nahen Osten im Minus

08.01.2020, 11:03 Uhr | dpa

Die iranischen Raketenangriffe auf US-Stützpunkte im Irak haben die Aktienkurse in Europa und Asien fallen lassen. Allerdings beruhigten sich die Märkte nach anfangs heftigen Reaktionen wieder.

Der deutsche Leitindex Dax verlor am Vormittag 0,7 Prozent auf 13:130 Punkte. Der Eurozonen-Aktienindex Eurostoxx 50 gab um 0,44 Prozent auf 3.742,69 Punkte nach.

Die Ausschläge an den asiatischen Börsen waren zuvor heftiger. Der Nikkei-Index der Leitbörse in Tokio fiel um rund 370 Punkte oder 1,6 Prozent und lag zum Handelsschluss bei 23.204,76 Punkten. Zwischenzeitlich war das Börsenbarometer unter die Marke von 23.000 Punkte gefallen.

In China verbuchte der Shanghai Composite Index einen Abschlag von 1,22 Prozent beim Stand von 3066,89 Punkten. Der Shenzhen Component Index ging mit einem Minus von 1,13 Prozent beim Stand von 10.706,87 Zählern aus dem Markt.

Der Hang Seng Index in Hongkong fiel um 0,83 Prozent oder 234,14 Punkte auf 2.8087,92 Punkte. Verluste gab es auch in Südkorea: Dort ging der Leitindex Kospi an der Aktienbörse in Seoul um 24,23 Punkte oder 1,1 Prozent auf den Stand von 2.151,31 zurück.

Preise für Rohöl steigen an

Die Ölpreise stiegen am Mittwoch weiter. Die Notierungen erreichten zeitweise mehrmonatige Höchststände. Am Ölmarkt setzte jedoch am Morgen eine Gegenbewegung ein, und der Preisanstieg hielt sich am Morgen in Grenzen.

Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 69,17 US-Dollar. Das waren 90 Cent mehr als am Vorabend. Der Preis für US-Rohöl der Sorte WTI stieg um 62 Cent auf 63,32 Dollar.

Vor dem Hintergrund der Spannungen in Nahost kaufen viele Investoren das als wertstabil geltende Gold. In der Nacht auf Mittwoch stieg der Kurs für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) erstmals seit dem Jahr 2013 über die Marke von 1.600 US-Dollar. Zuletzt fiel der Preis für Gold wieder etwas zurück auf 1.594 Dollar. Das waren aber immer noch rund 20 Dollar mehr als am Vortag.