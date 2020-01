Solide Umsätze

Deutsche-Börse-Aktien nähern sich Rekordhoch an

09.01.2020, 12:30 Uhr | dpa-AFX

Es geht stark bergauf: Die Aktien der Deutschen Börse befinden sich im Höhenflug. Ein Marktstratege erklärt, woran das liegt.

Aktien der Deutschen Börse haben sich in Richtung des historischen Hochs von Mitte Oktober bei knapp 146 Euro bewegt. Die Papiere stiegen um 1,7 Prozent auf 144,70 Euro. "Die Aktien der Deutschen Börse gehören heute mit zu den Gewinnern, da die zuletzt volatilen Handelstage auch an den deutschen Finanzplätzen zu einer erhöhten Handelsaktivität geführt haben sollten", sagt Marktstratege Andreas Lipkow von der Comdirect Bank.

In der Spitze mehr als 140.000 Futures

Ein Händler verwies als Beispiel für die zuletzt soliden Börsenumsätze auf die Index-Futures an der Eurex. So seien in den vergangenen Tagen im März-Kontrakt auf den Dax jeweils deutlich mehr als 100.000 Kontrakte gehandelt worden, in der Spitze mehr als 140.000 Futures.



Im Dezember seien die Umsätze der verschiedenen Finanz-Derivate an der Eurex noch rückläufig gewesen. Das Clearing an der Eurex dürfte indes gut gewachsen sein.