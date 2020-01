WOCHENAUSBLICK: Dax behält Rekordhoch im Blick - Überhitzung droht

13.01.2020, 05:49 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax DE0008469008> dürfte sich auch in der neuen Woche in rekordverdächtigen Höhen bewegen. Im noch jungen Börsenjahr profitiert der deutsche Leitindex gleich von einem ganzen Bündel möglicher Kurstreiber. So hat sich der zwischenzeitlich wieder zugespitzte Konflikt zwischen den USA und dem Iran etwas entspannt und auch der internationale Handelsstreit hat erst einmal an Schrecken verloren. Experten sehen damit gute Chancen für weiter steigende Kurse, warnen aber auch vor zu viel Euphorie.

"Die neue Dekade begann mit einem kleinen Schock, aber nun ist alles wieder gut", schrieb Analyst Christian Apelt von der Landesbank Helaba. Die Tötung des iranischen Generals Soleimani durch die USA und der darauf folgende Angriff des Irans auf US-Stützpunkte im Irak habe die Nervosität nur kurzzeitig erhöht. Da der Konflikt angesichts der maßvollen Reaktion von US-Präsident Trump zunächst aber nicht weiter zu eskalieren drohe, setzte sich die Jahresanfangseuphorie erst einmal fort.

Auch die Analysten der DZ Bank sprachen von guten Vorgaben für das neue Anlagejahr: "Die USA und China scheinen sich im Handelskonflikt wieder angenähert zu haben, der Brexit dürfte zunächst geordnet ablaufen und Trump dürfte alles geben, um die heimische Wirtschaft im Hinblick auf die im November anstehenden US-Präsidentschaftswahlen auf Touren zu halten." Gleichzeitig herrsche am Markt Einigkeit darüber, dass die Kapitalmarktzinsen kaum steigen dürften. Niedrige Zinsen lassen Aktien gegenüber festverzinslichen Wertpapieren in einem besseren Licht erscheinen.

Allerdings scheint der Dax der DZ Bank zufolge kurzfristig "heiß gelaufen" zu sein. Sollte es tatsächlich zu einer Konsolidierung am Aktienmarkt kommen, werde es während dieser auch 2020 wieder gute Möglichkeiten für einen Wiedereinstieg geben.

Die Experten der Weberbank wiesen ebenfalls darauf hin, dass sich die Aktienbewertungen zu Beginn dieses Jahres auf im Vergleich zum Vorjahr erhöhtem Niveau bewegten. Insofern reagierten die Märkte verständlicherweise sehr nervös auf jegliche Art von Ereignissen, die die konjunkturelle Entwicklung gefährden könnten.

Am Mittwoch steht aber erst einmal ein erfreulicher Termin an. Dann solle in Washington mit der Unterzeichnung eines erstes Handelsabkommens zwischen den USA und China die schrittweise Einigung zur Deeskalation des Konflikts zwischen den größten Volkswirtschaften der Welt besiegelt werden, schrieb Chefvolkswirt Ulrich Kater von der Dekabank.

Die Aussicht auf ein US-chinesisches Teilabkommen hat Kater zufolge zwar bereits in den vergangenen Wochen an den Finanzmärkten für Erleichterung gesorgt, das Wachstum in Deutschland sei aber 2019 durch den Handelszwist trotzdem verhagelt worden. Am Mittwoch werde die Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts zeigen, wie stark die Belastung dadurch gewesen sei.

Unternehmensseitig richtet sich die Aufmerksamkeit auf die in den USA langsam anlaufende Berichtssaison. Am Dienstag beziehungsweise am Mittwoch werden einige große US-Bank wie JPMorgan oder Goldman Sachs ihre Bücher öffnen. Die Geschäftszahlen der Finanzhäuser könnten die Aktien der deutschen Branchenkollegen und auch den Gesamtmarkt bewegen.

Hierzulande allerdings stehen nur wenige Unternehmenszahlen auf der Agenda. Am Dienstag präsentieren der Zuckerhersteller Südzucker sowie der Licht- und Elektronikspezialist Hella ihre Ergebnisse für das abgelaufene Quartal. Zur Wochenmitte berichtet der Handelskonzern Metro über seine Umsatzentwicklung, bevor am Donnerstag der Konsumgüterkonzern Beiersdorf Umsatzzahlen für das abgelaufene Jahr veröffentlicht./la/ajx/he

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---