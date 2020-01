Aktien New York: Wall Street nimmt sich nach Rally eine Auszeit

14.01.2020, 16:37 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street ist der jüngsten Rekordjagd etwas der Schwung ausgegangen. Die wichtigsten Aktienindizes lagen am Dienstag leicht im Minus. Der technologielastige Nasdaq 100 hatte zwar im frühen Handel noch mit Mühe erneut eine Bestmarke erklommen, rutschte aber schnell ins Minus ab.

Angesichts geopolitischer Unsicherheiten mit Blick auf den Iran oder Nordkorea hielten sich die Anleger zurück. Zudem schauen die Investoren bereits auf den Mittwoch: Dann soll das lang ersehnte erste Handelsabkommen zwischen den USA und China unterschrieben werden. Bislang sind noch viele Details des Deals nicht bekannt, was aktuell für etwas Unsicherheit am Markt sorgt.

Der Leitindex Dow Jones Industrial trat mit plus 0,01 Prozent auf 28 910,03 Punkte nahezu auf der Stelle. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,19 Prozent auf 3281,94 Punkte nach unten. Der Nasdaq 100 verlor 0,23 Prozent auf 9049,99 Punkte.

Derweil nimmt die Berichtssaison der Unternehmen langsam Fahrt auf. "Vierundzwanzig S&P-500-Unternehmen legen in dieser Woche Zahlen vor", sagte Analyst Neil Wilson vom Handelshaus Markets.Com. Die US-Bank JPMorgan habe dabei den Auftakt gemacht und sowohl bei den Erträgen als auch den Gewinnen die Erwartungen übertroffen.

Die Investmentbank JPMorgan hatte dank guter Geschäfte mit Anleihen und weniger faulen Krediten einen Rekordgewinn im Schlussviertel gemeldet. Im Gesamtjahr wurde ebenfalls ein neuer Höchstwert erreicht und die Erwartungen von Analysten übertroffen. Die Aktien zogen an der Dow-Spitze um gut 2 Prozent an.

Auch die Citigroup überzeugte mit erfreulichen Quartalszahlen, was den Anteilscheinen ein Plus von 2 Prozent bescherte. Der Finanzkonzern hatte im vergangenen Jahr dank Zuwächsen im Investmentbanking und Kreditgeschäft sowie niedrigerer Steuern besser verdient.

Wells Fargo indes enttäuschte beim bereinigten Quartalsergebnis je Aktie. Niedrigere Zinsen und die Skandale der vergangenen Jahre hatten den Kreditriesen belastet. Die Papiere zählten mit einem Minus von knapp 3 Prozent zu den größten Verlierern im S&P 500.

Am Mittwoch folgen Goldman Sachs und die Bank of America mit ihren Quartalsberichten, am Donnerstag wird Morgan Stanley Geschäftszahlen veröffentlichen.

Um 0,4 Prozent ging es für die Anteile von Visa hoch. Der Kreditkarten-Gigant übernimmt das Finanztechnologie-Start-up Plaid. Dieses bietet Software zur Verknüpfung digitaler Zahlungs-Apps wie Paypals Venmo oder Transferwise mit Bankkonten an.