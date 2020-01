Aktien New York Schluss: Anleger meiden Risiken wegen Coronavirus

23.01.2020, 22:13 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Sorge um wirtschaftliche Belastungen durch die Lungenkrankheit in China hat am Donnerstag die Aktienmärkte in den USA gebremst. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit 0,09 Prozent im Minus bei 29 160,09 Punkten. Damit erholte sich der Dow im Verlauf des Handels von anfänglich höheren Verlusten.

"Der Coronavirus hat erneut eine Bewegung raus aus Risiken ausgelöst", schrieb Analyst Mark Chandler von der Bank RBC. China hat die 11-Millionen-Metropole Wuhan und weitere Städte abgeschottet - eine historisch beispiellose Maßnahme. Die US-Investmentbank JPMorgan machte für den Fall einer Ausbreitung des Virus "deutliche Abwärtsrisiken" für Chinas Wirtschaft aus. Die Volksrepublik ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt.

Der marktbreite S&P 500 legte um 0,11 Prozent auf 3325,54 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,31 Prozent auf 9216,98 Punkte etwas weiter vor und präsentierte sich wie schon am Vortag etwas besser als der Dow Jones Index und der S&P 500.