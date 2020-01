Aktien Wien Schluss: Erholungsbewegung setzt sich fort

29.01.2020, 18:36 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch im Plus geschlossen. Der ATX stieg um 13,96 Punkte oder 0,45 Prozent auf 3133,53 Einheiten. Das europäische Börsenumfeld verzeichnete ebenfalls leichte Kursgewinne. Bereits am Vortag hatten sich die Aktienmärkte von ihrem Kursrutsch vom Montag erholt, als die Unsicherheit rund um das Coronavirus weltweit die Börsenstimmung getrübt hatte. Am Abend dürfte dann der US-Zinsentscheidung Aufmerksamkeit zukommen. Analysten erwarten allerdings keine Änderung der Geldpolitik.

Bei den Einzelwerten verloren Lenzing-Aktien nach einem sehr schwachen Vortag nun moderate 0,34 Prozent auf 72,65 Euro. Am Dienstag waren die Titel um 6,4 Prozent eingebrochen, nachdem der Faserhersteller für 2019 einen deutlich stärkeren Gewinnrückgang gemeldet hatte als bisher angenommen.

Die Semperit-Aktien knüpften dagegen an ihre Vortagesgewinne an und legten 2,54 Prozent auf 12,10 Euro zu. Der Gummiverarbeiter hatte am Dienstag angekündigt, seine Medizinsparte zu verkaufen. In Reaktion auf die Nachricht bestätigte die Baader Bank nun ihre Anlageempfehlung "Buy". Das Kursziel für die Titel liegt mit 20,00 Euro deutlich über dem aktuellen Niveau.

Zur Post meldete sich die Erste Group zu Wort und erhöhte ihr Kursziel von 36,00 auf 38,00 Euro. Die Anlageempfehlung "Accumulate" bestätigte Erste-Analyst Christoph Schultes, der die Investment Story für das Unternehmen unverändert sieht. Die Post-Aktien gehörten mit einem Kurszuwachs von 2,45 Prozent auf 35,60 Euro zu den größten Kursgewinnern im ATX.

Auch zum Flughafen Wien lag eine neue Analyse vor. Die Berenberg Bank bestätigte sowohl ihre "Buy"-Empfehlung als auch ihr Kursziel von 46,00 Euro. Die Titel legten 0,55 Prozent auf 36,35 Euro zu. Die Analysten hoben vor allem das Verkehrswachstum positiv hervor.