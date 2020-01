Aktien New York: Erneuter Dämpfer für den Dow

30.01.2020, 20:03 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben aufgrund wieder zunehmender Furcht der Anleger vor dem Coronavirus am Donnerstag den Rückwärtsgang eingelegt. "Die Angst vor den wirtschaftlichen Auswirkungen der Lungenerkrankung ist groß. Die Finanzmärkte sind im Augenblick sehr nervös. Die Anleger suchen weiter nach sicheren Häfen", sagte ein Börsianer.

Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,55 Prozent tiefer bei 28 576,35 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,65 Prozent auf 3252,24 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,58 Prozent auf 9048,92 Punkte.

Die Infektionen und Todesfälle durch das Virus in China erreichten einen neuen Höhepunkt und hatten zuvor bereits die Finanzmärkte in Asien und Europa belastet. Am Mittwoch hatte US-Notenbankchef Jerome Powell das Virus als "ernstes Thema" bezeichnet, das wahrscheinlich die Wirtschaft in China und Japan und möglicherweise auch auf globaler Ebene belasten werde.

Vorbörslich veröffentlichte US-Konjunkturdaten hatten kaum Auswirkungen auf den Dow. Im vierten Quartal 2019 ist die US-Wirtschaft vorläufigen Angaben zufolge mit 2,1 Prozent annualisiert etwas stärker gestiegen als erwartet. Zudem ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gesunken.

Aus Unternehmenssicht stand erneut die Quartalsberichtssaison im Fokus. So schossen die Papiere des Elektroautobauers Tesla um mehr als 11 Prozent nach oben. Dank hoher Nachfrage in Europa und China gelang dem Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk in den drei Monaten bis Ende Dezember das zweite Quartal mit schwarzen Zahlen in Folge. Mit den neuen Projekten kommt Tesla schneller voran als erwartet. Selbst skeptische Experten lobten das Zahlenwerk und stockten ihre Kursziele teils deutlich auf.

Auch die Zwischenberichte von Microsoft und Coca-Cola kamen gut an. Der Windows-Konzern hat im vergangenen Quartal von seinem Fokus auf das Cloud-Geschäft und auch dem Ende der Windows-Version 7 profitiert. Beim Getränkeriesen wächst derweil der Verkaufsschlager "Zero Sugar" weiterhin zweistellig. Die Aktien von Coca-Cola stiegen an der Dow-Spitze um 3 Prozent, jene von Microsoft erklommen ein weiteres Rekordhoch und notierten zuletzt 1,9 Prozent im Plus.

Um gut 6 Prozent abwärts ging es hingegen für die Titel von Facebook. Das Online-Netzwerk hat im vergangenen Quartal zwar die Marke von 2,5 Milliarden aktiven Nutzern erreicht und wächst weiter schnell. Doch auch die Kosten steigen, unter anderem weil man immer mehr Mitarbeiter braucht.

Eine Sonderbelastung bei der Altersversorgung seiner Beschäftigten hat dem US-Paketlieferdienst United Parcel Service (UPS) im vierten Quartal einen Verlust eingebrockt. Am Kapitalmarkt kamen die Nachrichten entsprechend schlecht an: Zuletzt notierten die UPS-Anteilscheine über 6 Prozent im Minus.