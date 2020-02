Erstmals Zahlen für Youtube

Alphabet enttäuscht Anleger mit schwachem Google-Ergebnis

04.02.2020, 12:23 Uhr | mak, dpa-AFX, t-online.de

Zur Freude der Investoren hat die Google-Mutter Alphabet erstmals Zahlen für Youtube und die Cloud-Sparte präsentiert. Das Umsatzergebnis drückte allerdings die Stimmung der Anleger – und ließ die Aktie fallen.

Die Google-Mutter Alphabet hat erstmals konkrete Zahlen zur Geschäftsentwicklung der Online-Videoplattform Youtube und der boomenden Cloud-Sparte vorgelegt.

"Ich bin sehr zufrieden mit unseren anhaltenden Fortschritten im Suchmaschinengeschäft und beim Aufbau zweier unserer neueren Wachstumsbereiche", verkündete Firmen-Chef Sundar Pichai mit Blick auf Youtube und die Cloud-Services mit IT-Diensten und Speicherplatz im Internet.

Youtube brachte dem Alphabet-Konzern im vergangenen Jahr bereits Werbeerlöse von gut 15 Milliarden Dollar (13,5 Milliarden Euro) ein. Das Cloud-Geschäft steuerte 2019 rund 8,9 Milliarden Dollar zum gesamten Konzernumsatz bei.

Neue Transparenz wurde notwendig

Pichai, der nach Erfolgen als Chef der Tochter Google im Dezember auch die Führung des Dachkonzerns Alphabet von Mitgründer Larry Page übernommen hatte, setzte bei seiner ersten Bilanzvorlage neue Maßstäbe in Sachen Transparenz an, was vor allem Analysten freuen dürfte.

Das allerdings geschah weniger freiwillig als mehr erzwungen. So hatte die amerikanische Börsenaufsicht SEC bereits 2018 mehrfach gefordert, dass Alphabet die Zahlen seiner Firmen-Töchter Youtube und seiner Cloud-Sparte für Investoren offenlegt.

Das schwammige Argument damals: Der damalige Alphabet-Chef Larry Page kenne die Zahlen nicht, weil die Youtube- und Cloud-Chefs nicht an ihn, sondern an Google-Chef Pichai berichteten. Diese Ausflucht fiel jetzt weg, nachdem Pichai auch die Führung von Alphabet übernommen hat.

Die Aktie stürzt nachbörslich

Weniger erfreulich für Anleger war dagegen Alphabets Umsatzwachstum insgesamt, was am Werbegeschäft der Firmen-Tochter Google lag. Das hatte zum Jahresende schlechter als erwartet abgeschnitten.

Zwar legten die Erlöse von Google im vierten Quartal im Jahresvergleich um gut 17 Prozent auf 46,1 Milliarden Dollar (41,7 Milliarden Euro) zu. Es handelt sich jedoch um das schwächste Wachstum seit fünf Jahren – an der Wall Street hatten Experten zuletzt mit einem deutlich größeren Plus gerechnet.

Anleger reagierten enttäuscht und ließen die Aktie nachbörslich zeitweise um knapp fünf Prozent fallen. Auch am Start an den europäischen Aktienmärkten verzeichnete die Alphabet-Aktie am Dienstag zunächst ein Minus von gut zwei Prozent.

Der Gewinn Alphabets im letzten Quartal 2019 stieg indes stärker als erwartet von 8,9 Milliarden auf 10,7 Milliarden Dollar. Youtubes Werbeerlöse kletterten im Jahresvergleich von 3,6 Milliarden auf 4,7 Milliarden Dollar. In der Cloud-Sparte wuchs der Umsatz von 1,7 Milliarden auf 2,6 Milliarden Dollar, was einem Plus von mehr als 50 Prozent entspricht.

Steigende Kosten bei Alphabet

Zum Vergleich: Amazon, im Cloud-Geschäft ein Rivale Googles, verbuchte mit seiner Web-Plattform AWS, die Cloud-Services an Unternehmen verkauft und Marktführer in diesem Bereich ist, im Schlussquartal einen Umsatz von 10 Milliarden Dollar. Das Umsatwachstum aber belief sich bei Amazon auf nur rund 40 Prozent.

Alphabet gab erneut viel Geld für Investitionen in Datenzentren und neue Mitarbeiter aus. Insgesamt nahmen Alphabets Kosten und Ausgaben so in den drei Monaten bis Ende Dezember um 18,5 Prozent auf 36,8 Milliarden Dollar zu.

Zusätzlich zum Quartalsabschluss präsentierte Alphabet auch Zahlen zum gesamten abgelaufenen Geschäftsjahr. Demnach erhöhte Alphabet den Umsatz um 18 Prozent auf 162 Milliarden Dollar. Der Gewinn wuchs von 30,7 Milliarden auf 34,3 Milliarden Dollar.

Investoren werden nun den Blick auf den amerikanischen Vorwahlkampf haben. So hat sich Bernie Sanders, einer der aussichtsreichsten Kandidaten der Demokraten, mehrfach dafür ausgesprochen, Alphabet zu zerschlagen. Momentan prüft bereits das US-Justizministerium, ob die Marktmacht von Google zu groß sein könnte.