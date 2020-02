Aktien Osteuropa Schluss: Erholung gewinnt an Dynamik

04.02.2020, 19:25 Uhr | dpa-AFX

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Kräftig nach oben ist es am Dienstag an den großen osteuropäischen Börsen gegangen. Die Aktienmärkte schlossen sich der europaweit positiven Stimmung an. Am stärksten ging es in Moskau aufwärts, wo der Leitindex RTSI um 1,71 Prozent auf 1547,19 Punkte vorrückte.

In Warschau stieg der Wig-30-Index um 1,49 Prozent auf 2430,25 Punkte. Der breiter gefasste Wig gewann 1,43 Prozent auf 57 607,63 Punkte. Gesucht waren die Aktien des Bergbaukonzerns KGHM, sie stiegen um 4,2 Prozent. Unter den Gewinnern fanden sich auch die Titel des Spieleherstellers CD Projekt mit einem Plus von 3,9 Prozent. Zu den Verlierern zählten Pekao, die Aktien der Bank verloren 3,1 Prozent.

In Ungarn legte der Bux um 1,09 Prozent auf 43 864,82 Punkte zu. Die meisten Schwergewichte konnten zulegen. Besonders deutlich nach oben ging es mit Mol, die Aktien des Ölkonzerns stiegen um 1,9 Prozent. Titel der OTP Bank legten um 1,2 Prozent zu. Aktien des Pharmaherstellers Gedeon Richter erstarkten um 0,7 Prozent.

Am geringsten waren die Gewinne an der Moldau. Der Prager Index PX stieg um 0,47 Prozent auf 1090,21 Punkte. Gesucht waren vor allem Finanzwerte: Moneta Money Bank stiegen im Vorfeld der am Donnerstag anstehenden Geschäftszahlen um 1,3 Prozent. Unter den Gewinnern fanden sich auch Erste Group und Komercni Banka.