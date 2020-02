DAX-FLASH: Leitindex kommt nach kräftiger Erholung wieder zurück

05.02.2020, 07:18 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholung um 2,3 Prozent seit Freitag scheint dem Dax am Mittwoch zunächst der Schwung auszugehen: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,27 Prozent tiefer auf 13 246 Punkte. Am Freitag war er zeitweise noch auf 12 973 Punkte abgesackt, bevor er am Dienstag mit 13 282 Punkten wieder an seine 50-Tage-Linie zurückkehrte. Nach einer Mischung aus Schnäppchenjagd und Eindeckungen von Leerverkäufen warteten die Anleger nun erst einmal ab, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Im Fokus der Anleger bleibt die Verbreitung des neuen Coronavirus aus China. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen und der Toten ist dort wieder schneller gestiegen als in den Tagen zuvor. Außerhalb von Festland-China gibt es in mehr als zwei Dutzend Ländern mehr als 230 weitere bestätigte Infektionen, davon zwölf in Deutschland. Chinesische Experten rechnen erst in rund zwei Wochen mit einem Höhepunkt der Infektionswelle.

Der weltgrößte Sportartikelhersteller Nike stellte seine Aktionäre bereits auf Geschäftseinbußen in China ein. Es sei mit "erheblichen Auswirkungen" zu rechnen, teilte der Konzern nach US-Börsenschluss mit.