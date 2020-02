Aktien New York Schluss: Kursrekorde - Sorgen um Coronavirus schwinden

06.02.2020, 22:27 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt hat sich am Donnerstag erneut eine optimistische Stimmung durchgesetzt. Der Dow Jones Industrial , der marktbreite S&P 500 und auch der technologielastige Nasdaq 100 erklommen historische Höchstmarken. Am Ende stieg der Leitindex Dow um 0,30 Prozent auf 29 379,77 Punkte. Der S&P 500 rückte um 0,33 Prozent auf 3345,78 Zähler vor.

Für den Nasdaq 100 ging es mit plus 0,84 Prozent auf 9445,92 Punkte weiter nach oben. Gesucht waren einmal mehr Schwergewichte aus der Technologie- und Internetbranche wie Microsoft, Apple und die Google-Holding Alphabet. Sie schoben den Nasdaq 100 weiter an.

Schon im europäischen Aktienhandel hatten die Sorgen um die Epidemie des Coronavirus nachgelassen. Die Experten der Investmentbank JPMorgan wiesen darauf hin, dass die Zunahme der Zahl neu vom Virus Infizierter in der chinesischen Provinz Hubei in den vergangenen Tagen stabil gewesen sei. Die Zunahme der Todesfälle habe sich zuletzt etwas abgeschwächt.

Die Experten schätzen, dass die Epidemie Mitte März den Höhepunkt erreichen dürfte mit zu diesem Zeitpunkt geschätzt 85 000 Infizierten. Im einem ungünstigeren Szenario könne es bis zum Höchststand der Ausbreitung aber auch noch zwei Monate dauern - mit dann voraussichtlich rund 128 000 Infizierten.

Mit Blick auf die Einzeltitel gab es teils große Ausschläge. Twitter-Aktien schossen um 15 Prozent nach oben auf den höchsten Stand seit Oktober 2019. Nach einem schwachen dritten Quartal hätten sich die Geschäfte der Social-Media-Plattform im Schlussquartal 2019 wieder belebt, sagte Analyst Neil Wilson von Markets.com.

Papiere des Lebensmittelriesen Kellogg büßten dagegen 8,5 Prozent ein. Der Cornflakes-Spezialist rechnet im laufenden Jahr mit einem Rückgang des Gewinns. Papiere der Kosmetikkette Estee Lauder zogen um gut fünf Prozent an. Laut Analystin Andrea Teixeira von JPMorgan übertraf der Gewinn in den Monaten Oktober bis Dezember 2019 ihre Erwartung deutlich.

Aktien von Boeing setzten die Erholung vom Mittwoch fort. Sie führten mit einem Aufschlag von 3,6 Prozent den Dow Jones an.

Aktien des Pharmakonzerns Bristol-Myers Squibb verteuerten sich um 2,3 Prozent. Der Gewinn übertraf im vierten Quartal die Erwartungen des Marktes. Beim Tabakkonzern Philip Morris liefen laut dem Broker Jefferies die Geschäfte mit dem Tabakerhitzer iQOS sehr gut. Die Aktien gewannen 2,7 Prozent.

Aktien des IT-Dienstleisters Cognizant verteuerten sich an der Spitze des Nasdaq 100 um fast zehn Prozent. Die Ziele für das laufende erste Quartal seien "besser als befürchtet", sagte Analyst Tien-tsin Huang von JPMorgan. Die Anteile der Online-Pinwand Pinterest schossen im nachbörslichen Handel um 22 Prozent nach oben. Das Unternehmen profitierte von einem starken Anzeigengeschäft und hohen Nutzerzahlen in der Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel.

Der Kurs des Chip-Produzenten Qualcomm grenzte hohe Verluste immer mehr ein und schloss leicht im Minus. Analyst Stacy Rasgon von Bernstein bemängelte die Prognosen des Unternehmens für die Monate April bis Juni als unter den Konsensprognosen liegend.

Der Eurokurs rutschte im US-Devisenhandel auf den niedrigsten Stand seit etwa vier Monaten. Zuletzt notierte er mit 1,0982 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1003 (Mittwoch: 1,1023) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9088 (0,9072) Euro gekostet. Richtungweisende zehnjährige US-Staatsanleihen legten um 3/32 Punkte auf 101 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,64 Prozent./bek/fba

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---