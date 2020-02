Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax mit neuem Rekordhoch

14.02.2020, 09:48 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag seinen Rekordlauf mit kleinen Schrittchen fortgesetzt. Der Dax stieg zum Handelsstart auf ein Rekordhoch von 13 766 Punkten und hielt sich zuletzt dann noch mit plus 0,06 Prozent auf 13 753,36 Punkte im Plus. Der MDax legte um 0,40 Prozent auf 29 289,64 Punkte zu, während der Leitindex der Eurozone EuroStoxx sich fast unverändert zeigte.

Kurzfristige Rückschläge an den Börsen würden aktuell schnell wieder für Käufe genutzt, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Und auch Martin Utschneider, technischer Analyst bei der Privatbank Donner & Reuschel, sprach von guten Chancen für eine Fortsetzung der aktuellen Dynamik im Dax. Eine gewisse "Kaufpanik" könne allerdings auch schnell ins Gegenteil umschlagen, weshalb sich ein aktives Risikomanagement empfehle.

Dabei bleibt die Unsicherheit über das Ausmaß der Coronovirus-Epidemie ein wesentliches Thema. Sie könnte jederzeit für einen erheblichen Dämpfer sorgen. So stieg nach der neuen Zählweise der Virusfälle in China die Zahl der bestätigten Ansteckungen erneut stark an. Der Chef-Anleger der UBS, Mark Haefele, äußerte sich allerdings entspannt: Die neue Zählweise sei positiv. Zugleich geht er davon aus, dass das Virus per Ende März weitgehend unter Kontrolle gebracht sein dürfte. "Ein negativer Einfluss auf die Wirtschaft sollte sich vor allem auf das erste Quartal beschränken."

Unter den Einzelwerten im Dax schwankten die Aktien von Wirecard nach Quartalszahlen deutlich und gaben zuletzt moderate 0,2 Prozent nach. Moniert wurde trotz der starken Geschäftsdynamik die Profitabilität im Schlussviertel 2019. Weiterhin, so hieß es zudem, seien wegen der Vorwürfe von Bilanzunregelmäßigkeiten alle Augen auf die laufende Sonderprüfung der Bücher durch KPMG gerichtet. Hierzu gab es jedoch keine Neuigkeiten.

Unauffällig mit plus 0,1 Prozent zeigten sich die VW -Papiere. Der Autobauer wird am späteren Vormittag seine Pkw-Auslieferungszahlen für den Monat Januar veröffentlichen.

In den Blick rückten bereits die Anteile von LPKF, die ab Dienstag ihr Stelldichein im SDax geben. Sie legten außerhalb der Dax-Familie zunächst zu, gaben dann jedoch wieder um 0,4 Prozent nach. Wie die Deutsche Börse am Vorabend nach Börsenschluss informierte, wird TLG Immobilien infolge der Übernahme durch den Konkurrenten Aroundtown den Index der kleineren Werte unterhalb des MDax nach Handelsschluss am Montag verlassen und macht damit Platz für den Maschinenbauer.

Außerhalb der Dax-Familie sprangen zudem die Anteile von Godewind Immobilien um 15 Prozent auf 6,41 Euro hoch. Der erst 2018 an die Börse gegangene Büro-Vermieter und die französische Covivio haben eine Grundsatzvereinbarung abgeschlossen, dem zufolge Covivio übernommen und von der Börse genommen werden soll. Jeder Aktionär soll 6,40 je Aktie in bar erhalten.

Metro stehen an diesem Freitag nicht nur wegen der Hauptversammlung im Blick, denn das Analysehaus Bernstein hob die Aktie des Handelsunternehmens von "Underperform" auf "Market-Perform". Sie stieg zuletzt um 1,0 Prozent.

Eine Verkaufsempfehlung der Privatbank Berenberg für die Fielmann -Aktie sorgte dagegen für einen Kursverlust von 7,6 Prozent. Die neue Wachstumsstrategie der Optikerkette gehe mit Risiken einher, die Margen stünden zugleich weiter unter Druck und hohe Investitionen belasteten den Barmittelfluss, hieß es zur Begründung.