dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Konjunktursorgen wegen Coronavirus

24.02.2020, 07:29 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie schlägt zum Wochenstart stärker auf die Finanzmärkte durch. An den Aktienbörsen zeichnete sich am Morgen für den deutschen Leitindex Dax laut Indikation des Brokers IG ein Minus von zwei Prozent auf 13 308 Punkte ab. Auch die Wall-Street-Indizes wurden deutlich tiefer erwartet.

USA: - VERLUSTE - Aktien sind am Freitag an der Wall Street von Anlegern weiter abgestoßen worden. Der Dow Jones Industrial setzte seinen Negativtrend vom Vortag wegen der Sorgen um den Coronavirus fort, indem er 0,78 Prozent auf 28 992,41 Punkte einbüßte. Damit fiel der Leitindex wieder unter die Marke von 29 000 Punkten zurück. Im Laufe der Woche hat er damit 1,4 Prozent verloren.

ASIEN: - TENDENZ - Die Sorgen wegen Konjunkturbelastungen durch den Ausbruch des Coronavirus hat am Montag vor allem die Börse Südkoreas belastet. Der Kospi knickte zuletzt um dreieinhalb Prozent ein. Mit Blick auf China ging es für den Hang Seng in Hongkong mit Minus eineinhalb Prozent deutlicher nach unten, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen sich vergleichsweise gut hielt. Er fiel zuletzt um 0,37 Prozent. In Japan wurde wegen es Feiertages nicht gehandelt.

^

DAX 13 579,33 -0,62%

XDAX 13 564,52 -1,12%

EuroSTOXX 50 3800,38 -0,59%

Stoxx50 3490,53 -0,48%

DJIA 28 992,41 -0,78%

S&P 500 3337,75 -1,05%

NASDAQ 100 9446,69 -1,88%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 175,26 +0,19%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0817 -0,29%

USD/Yen 111,60 0,00%

Euro/Yen 120,72 -0,30%

°

ROHÖL:

^

Brent 57,08 -1,42 USD

WTI 52,17 -52,18 USD

°