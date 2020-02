Gewinner der Coronavirus-Krise

Atemmasken-Hersteller ist Renner an der Börse

28.02.2020, 15:59 Uhr | dpa, top

Atemmasken sind weiter gefragt: Gerade an Flughäfen setzen immer mehr Passanten auf den Mundschutz. Das ist gut für das Geschäft des Lübecker Atemmasken-Herstellers Drägerwerk. (Quelle: Leo Vogelzang /imago images)

Das Coronavirus macht der Weltwirtschaft zu schaffen, die Börsen erleiden historische Verluste. Ein Hersteller von Atemschutzmasken profitiert jedoch von der Krise.

Die Aktien des Medizin- und Sicherheitstechnikkonzerns Drägerwerk sind am deutschen Aktienmarkt die Gewinner der Coronavirus-Krise. Die Papiere haben am Freitag im Kleinwerteindex SDax um fast 20 Prozent zugelegt. Der Grund ist klar: Dräger stellt Atemschutzmasken her, die derzeit sehr stark nachgefragt werden – wegen des Coronavirus.

Mit dem aktuellen Kurszuwachs haben die Aktien des Lübecker Herstellers aus dem Bereich Medizin- und Sicherheitstechnik seit Jahresanfang rund zehn Prozent dazu gewonnen. Das Bild im SDax sieht insgesamt genau umgekehrt aus: Der Kleinwerteindex verlor 2020 bislang rund zehn Prozent.

Bereits zur Wochenmitte hatte das Lübecker Unternehmen mitgeteilt, dass die Produktionskapazitäten für leichten Atemschutz voll ausgelastet seien und kurzfristig nicht weiter erhöht werden könnten.

Der Kursrutsch aus Sorge vor einer Coronavirus-Pandemie hat am Freitag einen vorläufigen Negativ-Höhepunkt erreicht, der Dax verlor von zeitweise mehr als fünf Prozent. Mit einem Rutsch um gut 13,5 Prozent seit vergangenen Freitag erleben die Anleger die schwärzeste Woche seit Beginn der Weltfinanzkrise 2008.