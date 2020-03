Aktien New York Ausblick: Coronavirus behält Wall Street im Griff

02.03.2020, 14:48 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Auch zum Start der neuen Woche dürften die Ängste vor dem Coronavirus die Wall Street belasten. Die Verluste sollten sich aber nach dem Kurseinbruch in der Vorwoche gebremst fortsetzen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,63 Prozent im Minus auf 25 248 Punkte. Am Freitag war der Dow zeitweise unter 25 000 Punkte gefallen und hatte ein Wochenminus von mehr als 12 Prozent verbucht.

Die Marktteilnehmer seien extrem nervös und achteten auf jede noch so kleine Nachricht über die Coronavirus-Fälle, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Erklärbare Rationalität suche man derzeit vergebens.

Unter den Einzelwerten könnten die Aktien von Harley-Davidson im Fokus stehen. Der Chef der kriselnden US-Motorrad-Ikone, Matt Levatich, nimmt seinen Hut. Als Nachfolger ernannte das Unternehmen am Freitag nach US-Börsenschluss zunächst den früheren Chef des deutschen Sportartikelherstellers Puma, Jochen Zeitz. Zeitz sitzt schon seit 2007 im Aufsichtsrat von Harley-Davidson. Er soll den Spitzenjob aber nur vorübergehend übernehmen, bis eine dauerhafte Lösung gefunden ist.

Apple-Papiere stiegen im vorbörslichen Handel um 1,5 Prozent auf 277,40 US-Dollar. Zuvor hatten die Analysten des Brokerhauses Oppenheimer die Titel des iPhone-Herstellers von "Market Perform" auf "Outperform" hochgestuft und ein Kursziel von 320 Dollar genannt.