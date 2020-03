Anlageexperte erklärt

Warum sich das Coronavirus für Anleger lohnen kann

Eine Aktienhändlerin in der Frankfurter Wertpapierbörse: Anleger sollten vor allem die Ruhe bewahren, rät ein Experte. (Quelle: Xinhua/imago images)

Der Dax hat sich in den vergangen Tagen wieder etwas stabilisert. Trotzdem verunsichert das Coronavirus weiter viele Anleger. Das aber ist nicht nötig: Für Privatanleger kann sich die Krise sogar lohnen.

Noch immer stehen die internationalen Finanzmärkte unter dem Eindruck des Coronavirus. Zwar haben sich die Börsen nach den jüngsten Kursabstürzen in den vergangenen Tagen wieder etwas erholt. Am Donnerstag aber fiel Dax als deutscher Leitindex wieder. Gänzlich vorbei scheint der Schock noch nicht.

Für Anleger drängen sich deshalb Fragen auf: Sollten sie ihre Aktien abstoßen, um keine weiteren Verluste zu machen? Oder ist es besser, den jüngsten Kurssturz auszusitzen und abzuwarten, bis es wieder aufwärts geht?

Viele Experten raten, Ruhe zu bewahren. Zu ihnen zählt auch Christian Kahler, Chef-Anlagestratege bei der DZ Bank. Seine Meinung nach könnten Anleger vom Coronavirus sogar profitieren. "Spannend wird es, wenn die Preise im Keller sind", sagte er t-online.de. Dann könnte sich ein Einstieg sehr lohnen.

Dax-Sturz sei normale Kurskorrektur

Anlegern, die bereits an der Börse investiert sind, rät er vor allem eines: "Die Nerven behalten." Auf keinen Fall sollten sie jetzt ihre Aktien jetzt verkaufen. "Denn dann riskieren die Anleger große Verluste", sagte er. Besser sei es, abzuwarten und langfristig zu planen.



Der Dax war in der vergangenen Woche um insgesamt 13,5 Prozent gefallen – und verzeichnete damit einen Wochenverlust wie zuletzt bei der Finanzkrise 2008. Natürlich könne so ein Kurssturz Privatanleger erschrecken, so Kahler. "Wenn man genau hinsieht, ist jedoch noch nicht viel passiert", sagte er. "Es handelt sich vielmehr um eine normale Kurskorrektur".

Im Durchschnitt falle der Dax einmal im Jahr um 16 Prozent – dann aber über einen längeren Zeitraum. "Dass diese Korrektur in nur einigen Handelstagen geschehen ist, zeigt die Panik-Reaktion der Investoren", sagte Kahler. Sein Credo: Der Dax werde sich mittelfristig wieder stabilisieren. Kahler geht jedoch auch davon aus, dass er die Kurse in den nächsten Tagen noch einmal fallen könnten.

Finanzexperte: Weniger auf deutsche Aktien setzen

So sieht es auch Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Fimenkunden bei der Deutschen Bank. "Im Moment ist zu viel Pessimismus und Rezession in den Kursen eingepreist", sagte Stephan t-online.de. "Deshalb dürfte die Situation für viele Anleger noch zu riskant und unübersichtlich sein". In drei, vier Wochen aber, wenn sich der Dax stabilisiert habe, sieht auch Stephan "Einstiegschancen" – gerade für Anleger, die noch nicht an der Börse investiert sind.

Der Clou für Menschen, die derzeit noch keine Aktien besitzen: Durch den Kursfall sind viele Unternehmensanteile jetzt deutlich günstiger. Sie bekommen also mehr für ihr Geld und können so in einem noch größeren Ausmaß von künftigen Kursgewinnen profitieren.

DZ Bank-Experte Kahler rät Anlegern dabei, nicht nach deutschen Werten Ausschau zu halten. "Deutsche Unternehmen sind zu sehr von der Konjunktur und dem Export nach China abhängig", sagte er. Aus diesem Grund seien die Aktien deutscher Unternehmen in solch einer Krise besonders betroffen. Sie könnten es schwer haben, kurzfristig wieder zu wachsen. Der Grund: Es sei möglich, dass die Firmen in den kommenden Monaten noch mit einem Ausfall der Lieferketten zu kämpfen hätten.

"Für Anleger sind deshalb Aktien von Technologieunternehmen wie Apple, Amazon oder Google interessant", sagte Kahler. Diese seien krisenfester – auch wenn Apple zuletzt seine Gewinnprognose gekürzt hatte. "Mittelfristig werden diese Unternehmen trotz des Coronavirus jedoch wachsen."

Politik sollte Finanzmärkte beruhigen

Zuletzt hatte die amerikanischen Notenbank Fed mit einer Senkung des Leitzinses versucht, für mehr Ruhe an den Börsen zu sorgen. Kahler hält den Effekt dieser Maßnahme allerdings für überschaubar. "Wichtiger ist, dass es auch Signale aus der Politik gibt, die Wirtschaft zu unterstützen", sagte er. So hat beispielsweise der Internationale Währungsfonds (IWF) angekündigt, 50 Milliarden US-Dollar für Notkredite an Unternehmen, die unter der Krise besonders leiden, zur Verfügung zu stellen.



Von der Politik fordert Kahler weitere Maßnahmen – allerdings kein breites Konjunkturprogramm, sondern gezielte Hilfen. "Die Zentralbank hingegen kann wenig machen, was in solch einer Krise hilft – außer ebenfalls an die Politik appellieren". Für die Finanzmärkte sei das ein wichtiges Zeichen.