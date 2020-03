Leseraufruf

Arbeitsrecht in Zeiten von Corona – was möchten Sie wissen?

Schutz vor Coronavirus: Was möchten Sie über Ihre Rechte und Pflichten im Büro wissen? (Quelle: Sabine Gudath/imago images)

Das Coronavirus hat auch Auswirkungen auf Sie als Arbeitnehmer. Was interessiert Sie an dem Thema? Ihre Fragen können Sie dem t-online.de-Arbeitsrechtexperten Arnd Diringer stellen.

Immer mehr Menschen in Deutschland stecken sich mit dem Coronavirus an. Unternehmen müssen darauf zunehmend reagieren. Mehrere Firmen haben bereits Homeoffice für ihre Mitarbeiter angeordnet oder schicken sie in unbezahlten Urlaub.



Welche Rechte und Pflichten haben Arbeitnehmer in dieser Ausnahmesituation? Darf das Unternehmen verlangen, dass man getestet wird? Diese und noch mehr Fragen können Sie unserem Arbeitsrechtexperten Arnd Diringer stellen. Der Jurist ist Leiter der Forschungsstelle für Arbeitsrecht an der Hochschule Ludwigsburg.

Tragen Sie Ihre Fragen einfach in dieses Formular ein – der Experte wird die relevantesten heraussuchen und sie Ihnen kompetent beantworten.