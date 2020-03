Wegen Coronavirus

Kabinett will Kurzarbeitergeld im Eilverfahren beschließen

10.03.2020, 11:52 Uhr | top, dpa, rtr, AFP

Produktionshalle von Bombardier in Bautzen: Die Bundesregierung will das Kurzarbeitergeld schnell auf den Weg bringen. (Quelle: Rainer Weisflog/imago images)

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus – auch Unternehmen bekommen es zunehmend zu spüren. Deshalb drückt die Bundesregierung bei der Erleichterung von Kurzarbeit aufs Tempo.

Die Bundesregierung will stark erweiterte Möglichkeiten für Kurzarbeitergeld wegen der Corona-Pandemie im Schnellverfahren beschließen. Das entsprechende Gesetz soll bereits an diesem Dienstag vom Bundeskabinett im Umlaufverfahren auf den Weg gebracht werden, wie eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums in Berlin sagte.



Geplant war die Verabschiedung ursprünglich erst am Mittwoch bei der Kabinettssitzung. Mit dem schnelleren Beschluss soll sichergestellt werden, dass eine dreitägige Anhörungsfrist eingehalten werden kann. Bereits am Freitag soll das Gesetz parallel in Bundestag und Bundesrat eingebracht werden.

Neue Kurzarbeiter-Regeln gelten ab April

Ab April sollen die Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld gelten. Die Koalitionsspitzen hatten den Schritt am frühen Montagmorgen im Grundsatz beschlossen. Unternehmen, die in eine angespannte Lage geraten, sollen ihre Stammbelegschaften halten können.



Beim Kurzarbeitergeld übernimmt die Bundesagentur für Arbeit bis zu 67 Prozent des ausgefallenen Nettolohns, wenn ein Unternehmen Mitarbeiter in Kurzarbeit schickt. Den Arbeitgebern sollen auch die Sozialbeiträge für die ausgefallenen Arbeitsstunden erstattet werden.