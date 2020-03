Coronavirus: Ryanair streicht Italien-Flüge

Der größte europäische Billigflieger Ryanair hat alle Flüge nach Italien abgesagt. Grund ist die Ausbreitung des Coronavirus. Auch andere Fluggesellschaften ziehen nach.

Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair hat wegen der Corona-Krise bis zum 8. April sämtliche Italien-Flüge gestrichen. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, sollen alle inneritalienischen Flüge der Airline ab Mittwoch ausgesetzt werden, internationale Flüge von und nach Italien ab Freitag. Ryanair hatte bereits am Montag angekündigt, Flüge nach Italien sowie inneritalienische Flüge drastisch zu verringern.

Im Kampf gegen das sich weiterhin rasant im Land ausbreitende Coronavirus hatte die Regierung in Rom am Montag ihre Maßnahmen nochmals drastisch ausgeweitet – auch die Reise- und Versammlungsfreiheit im ganzen Land wurde stark eingeschränkt.



Reisen sind nur noch erlaubt, wenn sie beruflich, medizinisch oder durch einen Notfall begründet sind. "Beschränken Sie Reisen in und nach Italien derzeit auf das Notwendige", lautet die Empfehlung des Auswärtigen Amtes.

Mit den landesweiten Reisebeschränkungen wegen des Coronavirus in Italien wird das Land immer stärker vom Luftverkehr abgeschnitten. Die Billigfluggesellschaften Norwegian Air Shuttle und Wizz Air aus Ungarn teilten am Dienstag mit, alle Verbindungen nach Italien bis April einzustellen.



