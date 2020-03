Tesla-Chef Elon Musk ist für ungewöhnliche Ideen bekannt. Jetzt packt er wieder aus: Der Unternehmer will in einer Rave-Höhle unter der Gigafabrik abtanzen. Ob auch Rammstein und Kraftwerk kommen?

Tesla-Chef Elon Musk hat mit dem Gedankenspiel einer Tanzveranstaltung unter seiner geplanten E-Autofabrik bei Berlin im Internet für Aufsehen gesorgt. "Tesla sollte eine Mega-Rave-Höhle unter der Berliner Gigafabrik haben", schrieb der US-Firmenchef am späten Montagabend (Ortszeit) bei Twitter auf Englisch. "Mit einem epischen Soundsystem und einem Woofer (Tieftöner) von der Größe eines Autos."

With an epic sound system & woofers the size of a car