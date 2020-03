DAX-FLASH: Keine Erholung in Sicht

11.03.2020, 06:48 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist weiter ganz im Bann der Coronavirus-Krise. So deutet sich am Mittwoch nach den heftigen Verlusten der ersten beiden Handelstage der Woche erneut keine Erholung an. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Handelsstart mit 10 477 Punkten und damit praktisch unverändert.

Damit ist die etwas bessere Stimmung aus der Nacht auf Mittwoch infolge der deutlichen Gewinne an den US-Börsen wieder verflogen. So hatte die Indikation um 22 Uhr noch auf einen Anstieg des Dax bis auf 10 900 Punkte hingedeutet. Am frühen Mittwochmorgen haben die US-Futures mittlerweile deutlich nachgegeben und auch in Asien gibt es Verluste an den Börsen.

Am Dienstag hatte der Dax nach einer freundlichen Eröffnung im Handelsverlauf ins Minus gedreht und damit an die heftigen Verluste vom Wochenauftakt angeknüpft. Am Montag hatte der Dax mit dem höchsten Minus seit dem 11. September 2001 geschlossen.

In den ersten beiden Handelstagen der Woche büßte der Dax wegen der Angst vor den drastischen wirtschaftlichen Folgen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus mehr als 1000 Punkte oder neun Prozent auf 10 475,49 Punkte ein. Der Verlust seit dem Ausbruch der Coronavirus-Panik an den Finanzmärkten am 24. Februar summiert sich damit auf rund 3100 Punkte oder fast 23 Prozent.