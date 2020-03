INDEX-FLASH: Ausverkauf an Wall Street verschärft sich - Dow stürzt ab

11.03.2020, 20:21 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse an der Wall Street haben am Mittwoch im späten Handel die Verluste wegen des Coronavirus immer mehr ausgeweitet. Der Dow Jones Industrial büßte zuletzt 6,7 Prozent auf 23 338 Punkte ein und fiel auf den niedrigsten Stand seit Anfang vergangenen Jahres. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte die Ausbreitung des Coronavirus mittlerweile als Pandemie. Zusätzlichen Druck auf den Dow Jones Industrial übten Boeing -Aktien aus, die um fast 18 Prozent einbrachen auf den tiefsten Stand seit Juni 2017.