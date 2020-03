Psychologisch wichtige Marke

Erstmals seit 2016: Dax stürzt auf unter 10.000 Punkte ab

12.03.2020, 09:10 Uhr | mak, dpa-AFX, rtr

Das Coronavirus hat die Finanzmärkte fest im Griff: Am Donnerstag startete der Dax als deutscher Leitindex mit weniger als 10.000 Punkten in den Handel – diese Marke gilt unter Experten als entscheidend.

Der Ausverkauf an den Aktienmärkten nimmt nach dem US-Einreisestopp für die meisten Europäer an Fahrt auf. Der Deutsche Aktienindex, kurz Dax, stürzte am Donnerstag beim Start in den Handel mit einem Minus von knapp sechs Prozent auf rund 9.800 Punkte ab – und ist damit erstmals seit 2016 unter die psychologisch wichtige Marke von 10.000 Punkten gesunken.

Seit dem Start des Corona-Crashes am 24. Februar hat der Dax allein bis Mittwoch bereits mehr als 3.000 Punkte oder rund 23 Prozent eingebüßt. Das Rekordhoch von 13.795 Punkten von Mitte Februar ist inzwischen meilenweit entfernt. Nach den jüngsten Verlusten sorgte in der Nacht auf Donnerstag die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die US-Grenzen für Ausländer aus Europa zu schließen, für neuen Druck.

Auch in den USA sorgte diese Nachricht nicht für Ruhe an den Finanzmärkten – im Gegenteil: Der Leitindex Dow Jones weitete im Tagesverlauf die Verluste immer mehr aus und schloss 5,86 Prozent niedriger bei 23.553,22 Punkten.



In den vergangenen drei Wochen wurden somit die Kursgewinne mehr als eines Jahres zunichte gemacht. Der S&P 500, der die 500 wertvollsten börsennotierten Firmen der USA enthält, verlor 4,89 Prozent auf 2.741,38 Punkte. Für den Nasdaq 100, der die Wertentwicklung der 100 wichtigsten Technologieunternehmen abbildet, ging es um 4,37 Prozent auf 8.006,12 Zähler nach unten.

EZB berät über Zinssenkung

Die Europäische Zentralbank (EZB) will heute über Maßnahmen gegen die Coronakrise beraten. Investoren rechnen fest damit, dass die EZB zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Virus-Epidemie bei ihrer heutigen Sitzung den Zins für Einlagen bei der Notenbank auf minus 0,6 von minus 0,5 Prozent senkt. Experten zufolge wird sie gleichzeitig den Freibetrag, ab dem dieser Strafzins greift, anheben, um die Belastungen für die Geschäftsbanken zu minimieren.



Es wird außerdem erwartet, dass die Notenbank ihr Anleihen-Ankaufprogramm ausweitet, dessen Volumen bei derzeit 20 Milliarden Euro monatlich liegt. Für kleinere und mittlere Unternehmen, die keine Anleihen ausgeben, werde die EZB voraussichtlich zielgerichtete Liquiditätshilfen ankündigen.