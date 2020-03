WOCHENAUSBLICK: Coronavirus-Krise entwickelt am Aktienmarkt Eigendynamik

13.03.2020, 17:13 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise hat Anleger am deutschen Aktienmarkt zuletzt in die Flucht getrieben. Panikverkäufe und historische Kursverluste waren die Folge. Nun stellt sich die Frage: Wann ist der Tiefpunkt erreicht? Experten sind uneins. Die einen befürchten, es könnte mit den Kursen durchaus noch weiter nach unten gehen - insbesondere dann, wenn die Zahl der Infizierten weiter ansteigt. Die anderen meinen, in der neuen Woche würden Schnäppchenjäger zugreifen und so für etwas Beruhigung sorgen.

Die extrem schwankenden Kurse am Kapitalmarkt seien "ein klares Indiz dafür, dass die Märkte derzeit nach unten übertreiben", analysiert etwa der Experte Markus Reinwand von der Landesbank Helaba. Wann diese Übertreibung ihr Ende findet, sei derzeit kaum zu sagen.

Laut dem Finanzexperten Andreas Büchler vom Börsenmagazin Index Radar müsste der Kursrutsch zwar ein baldiges Ende finden - wenn auch nur temporär. Denn die niedrigen Kurse stellten ein attraktives Einstiegsniveau dar. Allerdings bezweifelt Büchler, ob Anleger bei der gegebenen Nervosität am Markt schon wieder dauerhaft investieren wollen.

Für Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, steht und fällt die Stimmung mit der Zahl der Infizierten. Sie sei die Messlatte für den Kurse am Kapitalmarkt - nicht etwa die klassischen Konjunkturdaten. Kater geht davon aus, dass der Höhepunkt der Ausbreitung - und damit der Tiefpunkt der Kurse - in Europa schneller erreicht wird als in den USA. Die Politik könne die erratischen Finanzmärkte nur beruhigen, wenn sie die Zahl der Neuinfizierungen senkt. Dieser Meinung schließt sich auch Robert Greil an, Chefstratege von der Privatbank Merck Finck. "Es wird immer klarer, dass der Markt nur noch auf eines wartet: Positive News in Sachen Coronavirus".

Während die ökonomischen Folgen in stagnierenden Lieferketten und geschlossenen Fabriken längst sichtbar sind, gerät zunehmend auch ein politischer Faktor hinzu. Denn einiges weise darauf hin, dass auch die großen Entscheider nicht in der Lage sind, sich gegen die Last der Viruskrise zu stemmen, wie Experten der Investmentbank Baader konstatieren.

Für viele dürften etwa die geldpolitischen Entscheidungen, die EZB-Chefin Christine Lagarde am Donnerstag verkündete, hinter den Erwartungen zurückgeblieben sein. Zwar weitet die Europäische Zentralbank (EZB) einerseits ihre Anleihenkäufe für das laufende Jahr um 120 Milliarden Euro aus, wovon insbesondere Unternehmen profitieren sollen. Mit günstigen Langfristkrediten will sie andererseits Banken dazu bewegen, kleine und mittelgroße Unternehmen mit Geld zu versorgen. Doch den Leitzins beließ die Notenbank bei null. Und Lagarde stellte klar: Richtungsweisende Entscheidungen seien vonseiten der Politik zu treffen, nicht von der EZB selbst. Für Hartmut Preiß von der DZ-Bank ein Zeichen dafür, dass die europäische Notenbank keine größeren Hebel mehr in der Hand hält.

Auch die Experten der Commerzbank hatten ein klareres Signal der EZB erwartet. Und bezweifeln, ob in der Geldpolitik schon das letzte Wort gesprochen ist. "Sollten die Erschütterungen an den Märkten anhalten, dürfte sie noch einmal nachlegen", schreiben die Ökonomen Michael Schubert und Bernd Weidensteiner. Sie rechnen damit, dass die EZB das Anleihenkaufprogramm reaktivieren könnte, also Staats- und Unternehmensanleihen am Sekundärmarkt aufkauft.

Anders sehen das die Analysten von Berenberg, die vor Schwarzmalerei warnen. Der Fokus auf den Einlagesatz, den die EZB bei minus 0,5 Prozent beließ, sei verkürzt, kritisiert Holger Schmieding. Er bezeichnete die neuen Bedingungen für Langzeitkredite als durchaus freigiebig. De facto sei der Zins damit gar gesenkt.

Auch in der kommenden Woche bleiben die Notenbanken im Fokus. In den USA war die Fed zuletzt mit einer Senkung des Leitzinses vorgeprescht, deren Effekt weithin verpuffte. Wenn Jerome Powell am Mittwochabend erneut vor die Presse tritt, dürfte der Leitzins dem Vernehmen nach abermals nach unten korrigiert werden. Auch die US-Notenbank hätte damit ihren Spielraum nahezu aufgebraucht. Ferner scheint fraglich, welchen effektiven Nutzen eine weitere Zinssenkung hätte, meint Michael Hewson vom Analysehaus CMC Markets. Mehr Geld allein könne das Problem nicht beheben, weil es sich nicht bloß um eine Krise der Nachfrage handelt, sondern auch um eine des Angebots.

Mit Spannung wird am Markt erwartet, wie Unternehmen mit der um sich greifenden Verunsicherung umgehen. Und auf welcher Grundlage sie ihre Prognosen formulieren. Ein Aufschlag gibt am Montag der Versicherungskonzern Talanx, Mehrheitseigner bei der Hannover Rück. Bereits seit Februar ist bekannt, dass der Versicherungskonzern 2019 einen Rekordgewinn einfahren konnte. Ungewiss bleibt noch, in welchem Umfang er seine Aktionäre beteiligt.

Am Mittwoch beziehungsweise am Donnerstag rücken mit Rheinmetall und Lufthansa zwei Traditionsunternehmen in den Fokus, die ihr Zahlenwerk für 2019 vorstellen. Beide stehen unter Druck. Rheinmetalls Ergebnis lag zwar über den Erwartungen der Analysten, jedoch dürfte das Coronavirus den Rüstungskonzern zu schaffen machen. Positiv dürfte sich auswirken, dass die Auftragsbücher in der wichtigen Rüstungssparte eher langfristig angelegt sind.

Anders ist es bei der Lufthansa. Der durch den Coronavirus empfindlich getroffenen Luftfahrtbranche wurde erst zur Nacht auf Donnerstag der nächste Nackenschlag verpasst: Nach dem von US-Präsident Donald Trump verfügten Einreisestopp für Europäer bricht die wichtige Route über den Nordatlantik fast gänzlich weg. Wegen der ausbleibenden Nachfrage musste der Luftfahrtkonzern seine Flüge bereits zuvor drastisch zusammenstreichen./hosjcf/la/fba

--- von Jan Christoph Freybott, dpa-AFX ---