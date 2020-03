Aktien Frankfurt Schluss: Stabilisierung - Aber historischer Dax-Wochenverlust

13.03.2020, 17:48 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte in Europa und den USA haben sich nach dem Crash vom Donnerstag stabilisiert. Hierzulande hatte die Ankündigung umfangreicher Staatshilfen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise dem Dax am Freitag zeitweise eine kräftige Erholung beschert, bevor die Gewinne fast vollkommen weggeschmolzen. Der deutsche Leitindex schloss 0,77 Prozent höher bei 9232,08 Punkten. Zuvor hatte die tonangebende Wall Street einen Teil ihrer Anfangsgewinne wieder eingebüßt.

Am Donnerstag hatte der Dax mit dem zweitgrößten prozentualen Tagesverlust in seiner gut Dreißigjährigen Geschichte unter der psychologisch wichtigen Marke von 10 000 Zählern geschlossen. Aus Wochensicht ergibt sich ein Minus von rund 20 Prozent - der zweitgrößte Wochenverlust, den die Dax-Anleger je erlebt haben. Der MDax der mittelgroßen Werte legte am Freitag um 0,44 Prozent auf 20 256,48 Punkte zu.