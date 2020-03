Aktien New York Schluss: Kräftige Erholung nach katastrophaler Börsenwoche

13.03.2020, 21:16 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Crash am US-Aktienmarkt ist am Freitag zunächst gestoppt worden. Der Dow Jones Industrial rückte um beachtliche 9,36 Prozent auf 23 185,62 Punkte vor. Damit konnte der Leitindex einen Großteil der hohen Verluste vom Vortag wieder aufholen. Auf Wochensicht ist für den Dow gleichwohl ein herber Verlust von mehr als zehn Prozent aufgelaufen.

US-Präsident Donald Trump rief den landesweiten Notstand aus. Er kündigte bürokratische Erleichterungen für die Krankenhäuser des Landes an im Kampf gegen das neuartige Coronavirus. Nach den Aussagen des Präsidenten bauten die Aktienkurse im späten Handel die Gewinne noch aus. "Sollte das Weiße Haus in den kommenden Tagen ein großes Fiskalpaket schnüren, dann dürfte das dem ausverkauften Markt helfen", sagte Mathieu Savary vom Analysehaus BCA Research.

Die Ausbreitung des Coronavirus in den USA hatte die US-Börsen zuletzt schwer belastet. Analysten hatten die bisherigen Maßnahmen der US-Regierung gegen das Virus als unzureichend oder nicht angemessen bezeichnet.

Der marktbreite S&P 500 erholte sich um 9,28 Prozent auf 2710,95 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 10,07 Prozent auf 7995,26 Zähler kräftig aufwärts.