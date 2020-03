Coronavirus-Krise

Dax stürzt unter 9.000 Punkte – tiefster Stand seit 2016

16.03.2020, 11:00 Uhr | mak, dpa-AFX

Talfahrt hält an: Der Dax stürzt aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf unter 9.000 Punkte. (Quelle: Euronews)

Der deutsche Leitindex Dax ist am Montag mit unter 9.000 Punkten in den Handel gestartet. Damit fiel er auf den tiefsten Stand seit mehr als vier Jahren. Grund ist die Ausbreitung des Coronavirus.

Der Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt wegen der Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise hat sich am Montag noch verschärft. Der Dax sackte unter die Marke von 9.000 Punkten auf den tiefsten Stand seit Februar 2016 ab. Zuletzt gab er um 4,6 Prozent auf 8.808 Zähler nach. Auch die Maßnahmen verschiedener Notenbanken rund um den Globus konnten die Kursverluste nicht bremsen.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel büßte 4,6 Prozent auf 19.318,33 Punkte ein und rutschte erstmals seit Sommer 2016 wieder unter die Marke von 20.000 Punkten. Der Leitindex der Eurozone, der Euro Stoxx 50, verlor 4,7 Prozent auf 2.465,56 Zähler.

US-Notenbank senkt Leitzins

Die US-Notenbank hat angesichts Anlegerpanik und Rezessionsängsten wegen des neuartigen Coronavirus zu weiteren drastischen Mitteln gegriffen. In einer Notfallaktion senkte sie den Leitzins überraschend um einen ganzen Prozentpunkt auf fast null Prozent und kündigte ein Maßnahmenpaket in Koordination mit anderen Notenbanken an.



Auch die Notenbanken Japans und Koreas ergriffen weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Krise. Diese Schritte konnten jedoch weitere Verluste an den weltweiten Börsen nicht verhindern.