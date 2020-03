Wegen schlechter Auftragslage

Audi stoppt Produktion ab Montag

17.03.2020, 13:18 Uhr | mak, dpa

Stammwerk von Audi in Ingolstadt: Der Autobauer stellt seine Produktion ab Montag ein. (Quelle: Sven Simon/imago images)

Nach VW stoppt auch der Autobauer Audi seine Produktion. Ab Montag sollen die Werke stillstehen. Wegen des Coronavirus hat es zuletzt weniger Aufträge gegeben.

Die VW-Tochter Audi fährt ihre Werke in Ingolstadt, Neckarsulm, Belgien, Mexiko und Ungarn bis Ende dieser Woche schrittweise komplett herunter. Angesichts der deutlich verschlechterten Absatzlage und der sich abzeichnenden Unsicherheit der Teileversorgung der Werke "wird es an den meisten Standorten des Volkswagen-Konzerns zu Produktionsunterbrechungen kommen", teilte Audi am Dienstag mit.

Produktions- und Logistikvorstand Peter Kössler sagte: "Die aktuelle Lage zwingt uns nun zu den angekündigten Maßnahmen und wird uns weiterhin viel Flexibilität und Solidarität abverlangen." Ab kommendem Montag solle die Produktion in diesen Werken stehen, denn das Coronavirus breite sich in Europa und vielen Ländern der Welt aus.



Der Schritt sei mit dem Betriebsrat und dem Volkswagen-Konzern abgestimmt. Auch VW als Mutter-Konzern stoppt seine Produktion – allerdings bereits ab Samstag.

Audi sagt Bilanz-Pressekonferenz komplett ab

Audi zieht weitere Konsequenzen: So hat der Autobauer seine für Donnerstag geplante Jahrespressekonferenz angesichts der Coronavirus-Epidemie komplett abgesagt. Auch der als Notlösung geplante Webcast mit dem scheidenden Vorstandschef Bram Schot findet nicht statt, wie der Autobauer am Dienstag in Ingolstadt mitteilte.



"Die Bewahrung der Gesundheit aller steht im Fokus: Wir ziehen daraus unsere Konsequenzen." Jahresabschluss und Geschäftsbericht würden am Donnerstag zusammen mit Presseinformationen veröffentlicht, hieß es von dem Unternehmen.