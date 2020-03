Airline-Idee

Sind die Fluggastrechte wegen der Corona-Krise in Gefahr?

17.03.2020, 18:31 Uhr | fls, AFP, dpa-AFX, rtr

Der Luftverkehr ist wie keine andere Branche von der Corona-Krise betroffen, der geschätzte Schaden beläuft sich auf Hunderte Milliarden Euro. Jetzt könnten Passagiere in Mitleidenschaft gezogen werden.

Der Weltverband der Fluggesellschaften (IATA) will angesichts der Coronavirus-Pandemie die Passagierrechte einschränken. "Wir sind in einer der schlimmsten Krisen, die wir je hatten", sagte IATA-Generaldirektor Alexandre de Juniac am Sitz des Verbandes in Genf.



Die üblichen Rechte auf Erstattungen bei Flugstreichungen oder Verspätungen seien für die Airlines nun problematisch. "Diese Vorschriften sind in so außergewöhnlichen Zeiten zu streng", sagte de Juniac. "Es übersteigt völlig die Kapazität der Fluggesellschaften, diese Vorschriften einzuhalten."

Nach Angaben der IATA haben drei Viertel der Fluggesellschaften weltweit nur für drei Monate Mittel, um fixe Kosten wie Darlehenszinsen zu bezahlen. Einkommensausfälle wegen drastisch zusammengestrichener Flüge stürzten die Unternehmen in eine beispiellose Krise. Viele seien ohne staatliche Hilfen in ihrer Existenz bedroht.

Airlines erleiden Milliarden-Schaden

Die Schätzung vom 12. März, dass Fluggesellschaften in diesem Jahr vermutlich bis zu 113 Milliarden US-Dollar (101 Milliarden Euro) Umsatzeinbußen hinnehmen müssten, sei längst überholt, sagte IATA-Ökonom Brian Pearce. Seitdem sei der Nordatlantikmarkt mit den Einreisestopps weggebrochen, ein Markt, der im Jahr 20 Milliarden Dollar ausmache.

Die Airlines bräuchten deshalb weit mehr Geld als zuletzt geschätzt. De Juniac bezifferte die nötigen staatlichen Mittel zur Unterstützung der Fluggesellschaft weltweit auf 150 bis 200 Milliarden Dollar.



Die Regierungen müssten "stark und schnell handeln", wenn sie eine funktionierende Luftfahrtbranche aufrecht erhalten wollten, so de Juniac. Wegen der weiterlaufenden Kosten reichten die Finanzmittel bei Dreiviertel der Airlines weniger als drei Monate.

In China zeichne sich derweil eine Normalisierung der Geschäftsbetriebe ab, so der Verband. Die Kapazitätsauslastung läge dort inzwischen wieder bei 60 Prozent.