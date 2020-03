Aktien Europa Schluss: Börsen trotz Stabilisierung weiter im Krisenmodus

17.03.2020, 18:00 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON/MAILAND (dpa-AFX) - Hoffnungen auf staatliche Unterstützung in der Coronavirus-Krise sowie die Erholung an der Wall Street haben Europas wichtigsten Aktienmärkten am Dienstag etwas Entspannung von der jüngsten Verlustserie gebracht. Der EuroStoxx 50 schloss nach einem nervösen Handelstag und deutlichen Schwankungen mit einem Gewinn von 3,27 Prozent bei 2530,50 Punkten. Zum Wochenauftakt hatte der Eurozonen-Leitindex mehr als 5 Prozent eingebüßt.

Der französische Cac 40 gewann am Dienstag letztlich 2,8 Prozent, der italienische FTSE MIB 2,2 Prozent und der spanische Ibex 35 gar 6,4 Prozent. Außerhalb der Eurozone stieg der Londoner FTSE 100 um 2,6 Prozent.