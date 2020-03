Folge der Pandemie

Frankfurter Flughafen macht Landebahn zu Jet-Parkplatz

19.03.2020, 13:10 Uhr | mak, dpa

Das Coronavirus hat gravierende Auswirkungen: Auf dem Frankfurter Flughafen wurde jetzt sogar eine Landebahn gesperrt. Hier sollen die Flieger der Lufthansa parken, die momentan nicht abheben.

Am Frankfurter Flughafen wird die Nordwest-Landebahn gesperrt, um Platz für abgestellte Lufthansa-Jets zu schaffen. Der Konzern benötige europaweit Flächen, um die nicht genutzten Flugzeuge abzustellen, berichtete das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt. Dies solle vor allem an Standorten geschehen, wo technisches Personal zur Verfügung stehen.

Die rund 700 Jets der verschiedenen Lufthansa-Fluggesellschaften sollen demnach an den Drehkreuzen in Frankfurt, München, Wien und Zürich abgestellt werden. Zusätzliche Kapazitäten würden in Berlin-Schönefeld und auf einem Schweizer Militärflugplatz genutzt, ergänzte eine Sprecherin. Genaue Zahlen pro Standort könnten derzeit wegen der hohen Dynamik nicht genannt werden.



Der Lufthansa-Konzern steckt momentan in großen Schwierigkeiten. Wegen des Coronavirus hat die Airline ihre Flugkapazität stark zusammengestrichen. Zuletzt war bei Airline-Chef Carsten Spohr sogar davon die Rede, dass der Konzern künftig kleiner werde.