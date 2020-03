INDEX-FLASH: Steigender Dow zieht Dax und EuroStoxx mit nach oben

19.03.2020, 16:44 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Der Dax sowie die anderen wichtigen europäischen Indizes sind am Donnerstag von den US-Börsen nach oben gezogen worden. Am späten Nachmittag gewann der deutsche Leitindex 1,5 Prozent auf 8566,49 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte sogar um 2,5 Prozent auf 2446,24 Punkte vor. In Paris und London ging es ebenfalls wieder aufwärts. In den USA legte der Dow Jones Industrial nach einem schwachen Start zuletzt um 2,3 Prozent auf 20 363,10 Punkte zu.

Spezifische Gründe gab es keine. Ein Händler sagte: "Wir folgen den USA auf Schritt und Tritt." Zudem sprach er von "einem ersten Positionsgerangel vor dem Großen Verfall" an den Terminbörsen am Freitag. Dann laufen Futures und Optionen auf Indizes sowie auf Einzelaktien aus.