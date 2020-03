Aktien Asien: Deutliche Gewinne - Tokio geschlossen

20.03.2020, 08:36 Uhr | dpa-AFX

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag fester tendiert. Sie schlossen sich damit der Stabilisierung an den internationalen Börsen an. Sowohl in Europa als auch in den USA waren die Aktienmärkte am Donnerstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Es gab aber auch positive Nachrichten zu der Corona-Pandemie: Südkorea meldete geringere Fallzahlen, China berichtete erneut, dass es keine neuen Infektionen im Inland gegeben habe.

Bei Marktteilnehmern war von Entspannungszeichen nach den Verwerfungen der Vorwochen die Rede. "Wir haben eine gewisse Stabilisierung an den Aktienmärkten beobachtet", merkte Marktanalyst Michael Hewson in einem Kommentar an. Die Maßnahmen der Notenbanken rückten zunehmend in den Blick. So hatte die US-Notenbank ihre Dollar-Hilfen am Donnerstag ausgeweitet.

In China legte der CSI mit den 300 wichtigsten Aktien der Festlandbörsen 1,79 Prozent auf 3653,22 Zähler zu. In Hongkong ging es für den Hang Seng zuletzt um 3,97 Prozent auf 22 570,30 Punkte nach oben. Wegen des Feiertags zum Frühlingsanfang blieben die Börsen in Japan geschlossen.