Staatshilfen für Eltern

So funktioniert der Verdienstausgleich wegen Kitaschließung

26.03.2020, 19:49 Uhr | Christopher Braemer

Wenn wegen der Coronavirus-Krise Schulen und Kitas schließen, können viele Eltern nicht mehr arbeiten. Der Bundestag will betroffene Arbeitnehmer unterstützen – aber nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Das Bundeskabinett hat im Rahmen seines umfangreichen und milliardenschweren Maßnahmenpakets in der Corona-Krise auch in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik mehrere Notfallregelungen auf den Weg gebracht. Eines davon betrifft Eltern, die wegen der angeordneten Schließung von Schulen und Kitas zu Hause bleiben müssen – und dadurch weniger Geld verdienen.



Betroffene Eltern haben Anspruch auf Entschädigung vom Staat. Die Neuregelung es neuen Sozialschutz-Paketes als Teil des Infektionsschutzgesetzes wurde am 25. März im Bundestag verabschiedet und soll ab 1. April in Kraft treten.

Aber wer erhält den Verdienstausgleich wegen Kitaschließung? Was gilt bei Kurzarbeit? In welchen Fällen ist das Homeoffice zumutbar? Und wer ist Ansprechpartner in den einzelnen Bundesländern? Das und mehr erklären wir in einem umfangreichen Überblick:

Das Infektionsschutzgesetz regelt seit 1. Januar 2001, welche Krankheiten in Deutschland bei Verdacht, Erkrankung oder Tod meldepflichtig ist. Zudem legt Das Gesetz fest, welche Angaben von den Meldepflichtigen gemacht werden und welche dieser Angaben vom Gesundheitsamt weiter übermittelt werden.

Wegen der Corona-Krise leben die Menschen in Deutschland im Ausnahmezustand, Schulen wurden geschlossen, der Alltag wurde stark eingeschränkt. Jetzt soll ein offizielles Notfallgesetz dazukommen. Das heißt, der Bund soll in der Corona-Krise verstärkte Befugnisse beim Infektionsschutz erhalten. Eltern sollen Geld bekommen, wenn sie durch Verdienstausfall wegen Kita- oder Schulschließungen zu Hause bleiben müssen.

Durch das Gesetz von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) soll die Bundesregierung mehr Eingriffsmöglichkeiten im ganzen Land erhalten. Das Gesetz soll direkt angewendet werden können. "Aufgrund der durch das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 verursachten Epidemie stellt der Bundestag eine epidemische Lage von nationaler Tragweite fest", heißt es in dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Entwurf.

Eltern von Kindern bis 12 Jahren, die wegen der angeordneten Schul- und Kitaschließungen zu Hause bleiben müssen und dadurch Einkommen verlieren, bekommen Anspruch auf Entschädigung vom Staat. Die Bedingungen im Überblick:



Anspruch auf Verdienstausgleich haben Eltern von Kinder bis 12 Jahren

der Anspruch auf Gleitzeit und Überstunden beim Arbeitgeber muss ausgeschöpft sein

gezahlt werden sollen 67 Prozent des Nettoeinkommens

es gibt maximal 2016 Euro im Monat

und zwar für eine Dauer von höchstens sechs Wochen

für Ferienzeiten, in denen Schulen und Kitas ohnehin geschlossen hätten, gibt es keinen Verdienstausgleich

Ansprechpartner: Für die Beantragung Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Bundesfamilienministeriums. Die Bundesländer bestimmen selbst, welche Behörde für den Antrag zuständig ist (siehe unten).

Grundsätzlich gilt: Die Lohnfortzahlung vom Staat bei Verdienstausfall ist das letzte Mittel. Eltern, die Anspruch auf Notbetreuung haben, etwa die Krankenschwester, Polizisten, oder die Kassiererin im Supermarkt, der muss diese auch nutzen. Um Entschädigung vom Staat zu haben, müssen Sie in diesem Fall glaubhaft versichern, dass Sie diese auch brauchen.

Wer beispielsweise einen arbeitslosen Partner zu Hause hat, der sich um die Kinder kümmern kann, der kann auf keinen Verdienstausgleich bei Schließung von Schulen oder Kitas hoffen.

Die Gesetzgebung sagt, dass das Homeoffice für die Beantragung der Hilfe zumutbar sein muss. Das dürfte bei zwei Zwölfjährigen Kindern der Fall sein – schließlich sind diese Kinder ausreichend selbstständig und machen die Arbeit zu Hause möglich.

Anders könnte es bei Kleinkindern sein. Wer ein zweijähriges Kind zu Hause hat, das ihn Tag und Nacht auf Trab hält, für den ist das Homeoffice nicht zumutbar.

Nein. Anspruch haben nur diejenigen Eltern, die "keine anderweitige zumutbare Betreuung" finden. Keinen Anspruch haben Erwerbstätige, die Kurzarbeitergeld bekommen oder andere Möglichkeiten haben, ihrer Arbeit "vorübergehend bezahlt fernzubleiben", zum Beispiel durch Abbau von Überstunden.

Die Auszahlung der Entschädigung soll nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums vom Arbeitgeber übernommen werden, der sich das Geld von den zuständigen Behörden anschließend erstatten lassen kann.

Selbstständige und Freiberufler müssen einen Antrag stellen, um Entschädigung für Verdienstausfall bei Schließung von Schulen und Kitas zu bekommen.

​Die Bundesländer legen selbst fest, welche Behörde für den Antrag zuständig ist. Sie tragen zudem die Kosten. Eine Übersicht der verschiedenen Ansprechpartner:

Familien mit geringem Einkommen bekommen in Deutschland ab 1. April bis zu 185 Euro Kinderzuschlag pro Monat und Kind - nicht zu verwechseln mit dem Kindergeld, das alle bekommen. Ob jemand Kinderzuschlag bekommt, hängt vom Einkommen ab.



Bisher wurden die letzten sechs Monate zugrunde gelegt. Nun soll nur der letzte Monat zählen. So sollen Eltern mit abrupt wegbrechendem Einkommen auch an die Leistung kommen.

Ansprechpartner: Ob Sie Anspruch auf den Kinderzuschlag (KiZ) haben, das können Sie mit einem speziellen Tool, dem so genannten "KIZ-Lotsen", überprüfen. Sie finden ihn hier auf der Seite der Familienkasse. Die Beantragung des des Kinderzuschlages ist digital möglich.

Das hängt von Ihrer persönlichen Situation ab. Ob und in welcher Höhe der KiZ gezahlt wird, hängt von diesen vier Faktoren ab:



Einkommen

Wohnkosten

Größe der Familie

Alter der Kinder

​Ein Beispiel: Eine Familie mit zwei Kindern und einer Warmmiete von 1.000 Euro etwa kann der Kinderzuschlag nur dann erhalten, wenn das gemeinsame Bruttoeinkommen rund 1.600 bis 3.300 Euro beträgt, informiert das Bundesfamilienministerium. Wer Kinderzuschlag erhält, der sei zudem von den Kita-Gebühren befreit. Zudem können betroffene Eltern zusätzliche Leistungen für Bildung und Teilhabe beantragen.