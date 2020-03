Hilfe für Corona-Helfer

Supermarkt öffnet nur für "Alltagshelden"

Krankenpfleger, Polizisten, Busfahrer – um die Mitarbeiter der "kritischen Infrastruktur" in der Corona-Krise zu unterstützen, öffnet ein Supermarkt nun zu bestimmten Zeiten ganz für sie alleine.

In Supermärkten sind derzeit häufig die Regale leer – vor allem am Ende des Tages. Für Menschen, die den ganzen Tag arbeiten und womöglich sogar zur "kritischen Infrastruktur" gehören, bleibt häufig nichts mehr übrig.

Ein Rewe-Markt in Berlin-Tegel hat sich dafür etwas einfallen lassen – und öffnet jetzt den Markt zu bestimmten Zeiten nur für "Alltagshelden", wie es heißt. Gemeint sind damit Krankenhauspersonal, Polizisten oder Busfahrer, aber auch "freiwillige Helfer, die alte und vorerkrankte Menschen aus der Risikogruppe mit Einkäufen unterstützen", wie es auf der Facebook-Seite des Marktes heißt.

"Wir wollten den Stützen unserer Gesellschaft in der jetzigen Zeit einfach ein Zeichen des Dankes überbringen", sagte der stellvertretende Marktleiter Adrian Powierski t-online.de. Das Problem mit den leeren Regalen sei allgegenwärtig, sagte er.



Überlegung: Auch abends für "Alltagshelden" öffnen

"Deshalb haben wir für sie dieses Angebot geschaffen." Dienstags und donnerstags soll der Markt, der normalerweise von 7 bis 22 Uhr geöffnet hat, morgens von 7 bis 9 Uhr nur für die "Alltagshelden" aufmachen. Dann, so die Hoffnung, sollen die Regale noch voll sein. Am Dienstag läuft die Aktion an.

Eine richtige Einlasskontrolle soll es jedoch nicht geben. "Wir setzen darauf, dass wir den Kunden vertrauen können." Sie hätten in sozialen Medien, auf Flyern und Plakaten darauf aufmerksam gemacht, dass es fortan gesonderte Öffnungszeiten gebe – dies reiche, schätzt er und geht nicht davon aus, dass er jemanden abweisen müsse.

"Je nachdem wie es angenommen wird, erweitern wir das Ganze noch", sagte Powierski. Eine Überlegung wäre noch, abends zu öffnen. "Da müssen wir noch schauen, wie wir beliefert werden können."

Rewe-Märkte können Öffnungszeiten selbst bestimmen

Dass ein einzelner Rewe-Markt die Öffnungszeiten ändert, hängt mit der Struktur des Unternehmens zusammen. So werden die einzelnen Märkte von selbstständigen Kaufleuten geführt. "Die Sonderzugangsregelung ist eine individuelle Entscheidung des selbstständigen Rewe-Kaufmanns, der seinen Markt eigenverantwortlich führt", teilte ein Sprecher der Rewe-Gruppe auf t-online-Anfrage mit.



Dass es flächendeckend geänderte Öffnungszeiten gebe, verneinte der Sprecher jedoch. "In Anbetracht der stabilen Versorgungslage und der unverändert kundenfreundlichen Öffnungszeiten sehen wir derzeit keine Notwendigkeit für Sonderzugangsregelungen."

Sonderregeln in anderem Supermarkt kamen nicht gut an

In einem Rewe-Markt in Mülheim an der Ruhr in Nordrhein-Westfalen hatten derweil Sonderöffnungszeiten für Aufsehen gesorgt, wie das Wirtschaftsportal "Business Insider" berichtete. Ein Rewe-Markt dort hatte spezielle Öffnungszeiten für besonders von Covid-19 gefährdete Menschen eingeführt: Sie durften montags bis samstags von 6 bis 9 Uhr einkaufen gehen, sagte eine Rewe-Mitarbeiterin t-online.de. So sollten ältere Menschen vor dem Kontakt mit anderen geschützt werden.



Nach einem Shitstorm mussten sie diese jedoch wieder aufgeben, bestätigte eine Markt-Mitarbeiterin t-online.de. "Es gab mehr Kritik als Zuspruch", sagte sie. Deshalb hätte sich der Supermarkt entschlossen, von den Sonderöffnungszeiten abzurücken.



Auf Facebook schrieb der Rewe-Markt: "Wir werden im Moment von zwei Prozent der Kunden beleidigt, bedroht, belächelt, belehrt und behandelt wie der letzte Dreck." Bei den restlichen 98 Prozent wollten sie sich aber bedanken.