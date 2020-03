DAX-FLASH: Index dürfte höher in den neuen Handelstag starten

23.03.2020, 22:53 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag nach den Verlusten am abgelaufenen Handelstag höher starten. Der Broker IG taxierte den Dax am späten Montagabend bei 8866 Punkten und damit 1,43 Prozent über dem Schlussstand im Xetra-Hauptgeschäft.

Der Dow Jones war am Montag mit einem Minus von drei Prozent aus dem Handel gegangen. Beim Xetra-Ende war der Verlust noch etwas größer gewesen.

Während die Europäische Union die Schuldenregeln aussetzte und die US-Notenbank ein großes Krisenpaket auflegte, konnten sich die Politiker in Washington erneut nicht auf ein Billionen-Konjunkturpaket einigen.