Leitindex erholt sich

Bislang bester Dax-Tag seit dem Corona-Börsencrash

24.03.2020, 15:40 Uhr | dpa

Auf dem Weg nach oben: Der Dax hat sich am Dienstag stark erholt. (Quelle: Reuters)

Staatshilfen in Aussicht: Positive Signale an der Börse

Ruhe nach dem Sturm: Nachdem der deutsche Leitindex die vergangenen Wochen stark eingebüßt hatte, legte der Dax am Dienstag stark zu. Für das Plus sorgten satte Staatshilfen.

Am deutschen Aktienmarkt haben die jüngst leidgeprüften Anleger am Dienstag Grund zur Freude. Die Lage beruhigte sich etwas: Der Dax gewann am Nachmittag zwischenzeitlich etwas mehr als sieben Prozent und kletterte auf 9.355,32 Punkte.



Damit hat der Leitindex seit seinem Anfang der Vorwoche markierten Tief nach dem Corona-Crash bei 8.255 Punkten nun 1.100 Punkte gut gemacht. Jedoch hole der Dax vorerst nur die maßlose Übertreibung der letzten Handelstage auf, vorschnell als Trendumkehr sollte dies nicht gesehen werden, mahnte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank.

US-Notenbank beschloss großes Paket

Auch die anderen Börsen erholten sich am Dienstag vom Corona-Börsencrash. Der MDax der mittelgroßen Werte zog am Nachmittag um 4,90 Prozent an auf 19.760,69 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann fast sechs Prozent.



An den US-Börsen verzeichneten die Indizes am Dienstag sehr hohe Auftaktgewinne. Am Vortag hatte die US-Notenbank Fed ein neues Hilfspaket im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise angekündigt, das die Märkte aber zunächst nicht wirklich gestützt hatte.

Auch in Deutschland wurde ein großes Paket beschlossen. Hierzulande könnten laut Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der Corona-Krise betroffene Unternehmen noch diese Woche erste Hilfsgelder bekommen.