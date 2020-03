Leitindex klettert weiter

Dax überspringt Marke von 10.000 Punkten

25.03.2020, 11:12 Uhr | mak, dpa

Blick in den Handelssaal der Deutschen Börse: Der Dax legte am Dienstag kräftig zu. (Quelle: Sven Simon/imago images)

Der Dax klettert weiter: Nachdem der Leitindex am Dienstag bereits stark gestiegen ist, setzte er am Mittwoch seinen Aufwärtstrend fort – und sprang über die psychologisch wichtige 10.000-Punkte-Marke.

Am deutschen Aktienmarkt ist der Deutsche Aktienindex (Dax) zum Handelsbeginn am Mittwoch über die Marke von 10.000 Punkten gestiegen. Zwischenzeitlich notierte der Leitindex plus 4,27 Prozent und lag bei rund 10.115 Punkten. Damit liegt er wieder über der 10.000-Punkte-Marke, die unter Börsenexperten als psychologisch wichtig für Anleger gilt.

Gemessen an dem Anfang der Vorwoche erreichten Krisentief bei 8.255 Punkten hat sich das Börsenbarometer damit um fast 22 Prozent erholt. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Vormittag zwischenzeitlich um 4,75 Prozent auf 21.140,62 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verbesserte sich um 3,4 Prozent.

Konjunkturpaket aus USA treibt Kurse nach oben



Nach langen Verhandlungen einigten sich in den USA die Republikaner und die Demokraten nun auf ein billionenschweres Konjunkturpaket. Der Republikaner und Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, kündigte an, das Gesetz über das Hilfspaket werde noch am Mittwoch verabschiedet.



Die Erwartung an den Börsen auf dieses Signal hatte am Dienstag bereits die Kurse nach oben getrieben: Der Dax hatte mit einem Plus von elf Prozent einen der stärksten Börsentage seiner Geschichte erlebt. Der Dow in New York hatte mit einem Aufschlag von 11,4 Prozent sogar noch etwas mehr zugelegt – und damit so kräftig dazugewonnen wie zuletzt vor fast 90 Jahren.

Verwendete Quellen: Nachrichtenagentur dpa