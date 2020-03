Aktien New York Ausblick: Dow schwach erwartet - Hoher Wochengewinn in Aussicht

27.03.2020, 13:53 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die jüngste Erholung an der Wall Street dürfte zum Wochenschluss ihr Ende finden. Grund dafür sind negative Nachrichten zur Ausbreitung des Coronavirus. Zudem dürften viele Investoren ihre jüngsten Gewinne mitnehmen wollen, um ihre Investments vor etwaigen negativen Corona-Überraschungen übers Wochenende zu schützen. Frische US-Konjunkturdaten zeigten vorbörslich kaum Einfluss.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart 3,2 Prozent tiefer bei 21 833 Punkten. Auf Wochensicht deutet sich für den US-Leitindex aber dennoch ein satter Gewinn von fast 14 Prozent an.

Noch am Donnerstag hatte das große Konjunkturpaket in den USA zur Stützung der Wirtschaft den US-Börsen mächtig Auftrieb gegeben. Und dies trotz verheerender US-Arbeitsmarktzahlen. Der Dow hatte mit einem Zuwachs von mehr als 6 Prozent geschlossen.

In den drei von der Pandemie stark betroffenen Ländern Italien, Spanien und den USA ist die Zahl der Neuinfektionen zuletzt erheblich gestiegen. Die Vereinigten Staaten haben nach Angaben von US-Experten inzwischen 82 400 bekannte Coronavirus-Infektionen und damit mehr als jedes andere Land.