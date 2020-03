"Ein Armutszeugnis für das deutsche Unternehmertum"

Pro

Ja, die Konzerne haben eine Verantwortung für ihre Mitarbeiter

Dieser Aufschrei kam mit Ansage. Ja, es stimmt: Moralisch ist es fraglich, wenn große Konzerne und Ketten wie Adidas, Deichmann und H&M nun für ihre geschlossenen Läden keine Mieten mehr zahlen, obwohl sie es sich auf den ersten Blick leisten könnten. Genauso richtig ist aber die Frage: Warum sollten sie?

Schuld an all dem ist – wie so oft – die Politik. Per Gesetz hat der Bundestag nicht nur privaten Mietern, sondern auch Unternehmen mit Geschäftsräumen zugestanden, dass ihnen bis September nicht gekündigt werden darf, wenn sie in der Corona-Krise ihre Miete stunden. Was der Gesetzgeber dabei versäumt hat, ist es Ausnahmen zu bestimmen und Spezifizierungen vorzunehmen.

Natürlich hatte Wirtschaftsminister Peter Altmaier hier primär kleinere Geschäfte im Blick, inhabergeführte Bekleidungsläden, Schuster, Frisöre. Dass auch Ketten mit genügend Rücklagen davon Gebrauch machen könnten, um ihre Mietzahlungen für Stores in Einkaufszentren und Fußgängerzonen auszusetzen, hatte wohl niemand auf dem Schirm.

Für die Vermieter rächt sich das jetzt. Für die Mieter aber heißt es: Vor dem Gesetz sind alle gleich. So unverschämt der Schritt zunächst erscheinen mag, auch für finanziell potente Konzerne gilt: Sie müssen seriös wirtschaften, sie sind dem eigenen Erfolg verpflichtet – nicht zuletzt zum Wohle ihrer Tausenden Mitarbeiter. Ihnen gilt ihre größte Verantwortung. Und nicht den Vermietern, die sie durch das Stunden der Miete in Bedrängnis bringen.

Wenn Deichmann, Adidas oder H&M die Möglichkeit des neuen Gesetzes nun nutzen, ist das nur recht und billig. Sie sparen dadurch große Summen Geld; Kosten, die sich nicht an anderer Stelle einsparen müssen – zum Beispiel beim Personal. Denn trotz finanzieller Polster müssen auch Konzerne ihre Planungen anpassen, wenn ihnen das Geld an anderer Stelle fehlt. Überspitzt gesagt: Wer jetzt fordert, dass die Konzerne aus Großzügigkeit Mieten für geschlossene Läden fortzahlen sollten, nimmt mögliche Entlassungen in Kauf.