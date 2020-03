Appell des Einzelhandels

Supermarkt-Kunden sollen Mundschutz tragen

28.03.2020, 17:25 Uhr | top, dpa

Verkäufer hinter Plexiglas und Abstand an der Kasse – die Auswirkungen der Coronakrise machen sich im Alltag bemerkbar. Der Einzelhandel regt nun eine weitere Schutzmaßnahme an.

In der Corona-Krise ruft der Einzelhandel in Berlin und Brandenburg die Kunden von Supermärkten dazu auf, beim Einkaufen einen Mundschutz zu tragen. "Je mehr Leute ihn freiwillig tragen, desto mehr schützen sie andere", sagte Verbands-Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen. "Wir freuen uns auch über ein Lächeln hinterm Mundschutz."

Für immer mehr Verkäufer gebe es Plexiglas-Scheiben über den Kassen zum Schutz vor möglichen Infektionen, erklärte der Branchenvertreter. Zudem regelten Händler den Zugang zu ihren Geschäften, etwa über die Zahl der Einkaufswagen. Dann würden nur Kunden mit Wagen eingelassen.

Das neuartige Coronavirus wird vor allem durch Tröpfcheninfektion übertragen.

Weniger Hamsterkäufe in Supermärkten

In den vergangenen Wochen hatte die Coronavirus-Krise zeitweise zu massiven Hamsterkäufen geführt. An einzelnen Tagen verkauften die Händler doppelt so viel Ware wie normal. Doch im Laufe der vergangenen Woche sei der Kundenansturm allmählich abgeflaut, ist in der Branche zu hören. "Die Lage entspannt sich deutlich", hieß es bei Rewe.



Viele Verbraucher hätten ihre Vorräte offenbar mittlerweile aufgefüllt. Auch der Großflächen-Discounter Kaufland berichtete: "Die Kundenfrequenz in unseren Filialen hat sich aktuell normalisiert." Aldi berichtete zumindest von einer leichten Entspannung der Lage.

Engagement von Kassierern wird belohnt

Jetzt wollen erste deutsche Lebensmittelhändler das große Engagement ihrer Mitarbeiter während des Kundenansturms mit Sonderprämien belohnen. Deutschlands zweitgrößter Lebensmittelhändler Rewe wird dafür über 20 Millionen Euro in die Hand nehmen, wie ein Unternehmenssprecher ankündigte.