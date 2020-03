DAX-FLASH: Kaum Bewegung zum Auftakt

31.03.2020, 07:09 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Wochenauftakt dürfte die Erholung am deutschen Aktienmarkt am Dienstag etwas ins Stocken geraten. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels auf 9815 Punkte und damit quasi unverändert zum Schlusskurs am Vortag. Anleger könnten nach den Kursgewinnen vom Montag zunächst die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie abwarten.

Kursgewinne im späten US-Handel am Vorabend kann der Dax somit voraussichtlich nicht fortführen. Der Leitindex Dow Jones Industrial hatte sich kräftig erholt und nur knapp unter dem Tageshoch den Handel beendet. An den großen Börsen Asiens sind die Vorzeichen uneinheitlich: Während der Nikkei-Index kräftig nachgibt, legen die Kurse in China und Südkorea leicht zu.