Bundesagentur für Arbeit

470.000 Betriebe haben Kurzarbeit angemeldet

31.03.2020, 15:08 Uhr | mak, top, rtr, dpa

VW-Werk in Wolfsburg: Der Konzern schickte bisher mehr als 80.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit. (Quelle: regios24/imago images)

Fast 500.000 Betriebe haben wegen der Corona-Krise Kurzarbeit angezeigt. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit mit. Die Bundesregierung rechnet mit mehr als zwei Millionen Menschen in Kurzarbeit.

Bundesweit haben nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) rund 470.000 Betriebe Kurzarbeit wegen des Coronavirus angekündigt. Mit der Anzeige von Kurzarbeit starten die Betriebe das formale Verfahren, damit Beschäftigte Kurzarbeitergeld erhalten.



Die Anzeigen kämen aus nahezu allen Branchen, teilte die Behörde am Dienstag mit. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagte in Berlin, sehr viele kämen aus dem Bereich Gastgewerbe und Handel. "Dadurch behalten Millionen von Beschäftigten ihren Job", sagte Heil.

Insgesamt sei angesichts der Corona-Krise damit zu rechnen, dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland erstmals seit längerem wieder steigen werde. "Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz, der in dieser Situation gefährdet ist", sagte Heil. Realistischerweise sei aber nicht jeder einzelne Arbeitsplatz zu beschützen. Der Minister verwies zugleich auf erleichterte Regelungen für den Zugang zur Grundsicherung.

Weit mehr Kurzarbeiter als in der Finanzkrise 2009 erwartet

Wie viele Arbeitnehmer in den Betrieben davon betroffen sein werden, erfasst die BA in ihrer Statistik erst, wenn tatsächlich kurzgearbeitet wurde. Es sei aber davon auszugehen, dass es deutlich mehr werden als zu den Spitzenzeiten bei der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009 mit rund 1,4 Millionen. Die Bundesregierung rechnet mit mehr als zwei Millionen Beschäftigten, die in diesem Jahr auf Kurzarbeitergeld angewiesen sein werden.

Reiseanbieter, Baufirmen, Autobauer: Die Corona-Krise betrifft zahlreiche Branchen, immer mehr Firmen schicken ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit. Zuletzt hatte der Autobauer VW seinen Betrieb heruntergefahren und angekündigt, 80.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken. BMW folgte dem Konzern aus Wolfsburg: Der bayrische Autobauer will 20.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken.