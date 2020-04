Nach Kritik

Adidas entschuldigt sich und zahlt jetzt doch Miete

01.04.2020, 16:35 Uhr | dpa

Adidas kündigte in der vergangenen Woche an, keine Miete mehr für die zahlreichen Ladengeschäfte zahlen zu wollen. Dafür erntete der Konzern einen Shitstorm. Jetzt rudert Adidas zurück.

Der Sportartikelhersteller Adidas zahlt nach harscher öffentlicher Kritik nun doch seine Mieten und entschuldigt sich für sein Vorpreschen. "Die Entscheidung, von Vermieter(innen) unserer Läden die Stundung der Miete für April zu verlangen, wurde von vielen von Ihnen als unsolidarisch empfunden", heißt es in einem offenen Brief, den Adidas am Mittwoch veröffentlichte. "Ihre Meinung ist uns wichtig, und Ihre Meinung ist eindeutig: Sie sind von Adidas enttäuscht."

Keine Miete mehr für Geschäfte in ganz Europa

Adidas hatte im Zuge der Corona-Krise angekündigt, die Miete für die geschlossenen Läden in Europa ab April nicht mehr zu bezahlen. Man sei in Gesprächen mit den Vermietern. Daraufhin hatte es zum Teil harsche Kritik aus allen Teilen der Gesellschaft gehagelt. Im Internet gab es Boykott-Aufrufe.

.@adidas: "Wir haben einen Fehler gemacht und damit viel Vertrauen verspielt." Das Unternehmen hat nun seine Miete für April gezahlt. Immerhin. pic.twitter.com/ptiFz13CoE — Marc Etzold (@MEtzold) April 1, 2020

"Deshalb möchten wir uns bei Ihnen in aller Form entschuldigen. Wir haben unseren Vermieter(innen) die Miete für April bezahlt. Fairness und Teamgeist sind seit jeher eng mit Adidas verknüpft und sollen es auch bleiben", heißt es in dem Brief weiter.

Das Geschäft von Adidas sei in der Corona-Krise eingebrochen. "Fast auf der gesamten Welt findet kein normales Geschäft mehr statt. Die Läden sind zu. Das hält selbst ein gesundes Unternehmen wie Adidas nicht lange aus", heißt es in dem Brief weiter.